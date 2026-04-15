M jak miłość, odcinek 1931: Rogowski wyjedzie z Joanną! Sam Artur zaproponuje ryzykowną podróż

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 05.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1930 odcinku „M jak miłość” Artur będzie coraz bardziej zaangażowany w relację z Joanną. Lekarz praktycznie przestanie się z nią rozstawać, a wspólnie spędzany czas zacznie być dla niego ważniejszy niż wszystko inne – nawet własna rodzina. To właśnie wtedy Rogowski wysunie propozycję, która może zmienić wszystko.

Wspólny wyjazd Joanny i Artura. To Rogowski zaproponuje podróż w 1931 odcinku "M jak miłość"!

Artur zaproponuje Joannie wspólny wyjazd. I choć na pierwszy rzut oka będzie to wyglądało niewinnie, szybko stanie się jasne, że dla niego to coś znacznie więcej niż zwykły wypad na konferencję do innego miasta Dobrzańska nie będzie miała wątpliwości, że ich relacja przekracza kolejne granice. Dokładniej chodzi o wyjazd do Krakowa, związany z konferencją. Ale w 1930 odcinku „M jak miłość” najważniejsze będzie to, kto i z kim zdecyduje się tam pojechać…

Co więcej, Judyta (Paulina Chruściel) szybko zauważy, co się święci. Terapeutka ostrzeże Artura, że jego bliska relacja z Joanną zaczyna być poważnym problemem i może zniszczyć jego małżeństwo z Marysią. Zobaczy, że Kraków to tylko pretekst, by spędzić z piękną lekarką więcej czasu poza domem. Jednak Rogowski nie będzie chciał tego słuchać. Zauroczony młodszą lekarką zacznie ignorować wszelkie konsekwencje. Tym bardziej, że już wcześniej posuwał się za daleko, okłamywał żonę, znikał na długie godziny i wybierał Joannę nawet w najtrudniejszych momentach dla swojej rodziny.

Romans Rogowskiego coraz bliżej

W 1930 odcinku „M jak miłość” równolegle dojdzie do ważnych wydarzeń w Grabinie. Piotrek (Marcin Mroczek) i Kinga (Katarzyna Cichopek) odwiedzą Pawła (Rafał Mroczek), a bracia Zduńscy w końcu szczerze porozmawiają. Piotrek przeprosi Pawła za to, że wcześniej bagatelizował jego stan i nie zauważył objawów depresji. To będzie dla nich przełomowy moment i szansa na odbudowanie relacji po dramatycznych wydarzeniach.

Na tle tej rodzinnej bliskości zachowanie Artura będzie wyglądać jeszcze bardziej niepokojąco. Rogowski zamiast walczyć o małżeństwo, zacznie podejmować decyzje, które mogą doprowadzić do jego końca. Czy wspólny wyjazd okaże się początkiem romansu na dobre? A może Artur naprawdę zdecyduje się zostawić Marysię dla Joanny? W 1930 odcinku „M jak miłość” wszystko zacznie zmierzać w bardzo niebezpiecznym kierunku…