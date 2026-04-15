"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Depresja Pawła w 1927 odcinku "M jak miłość" będzie sporym wyzwaniem dla bliskich Zduńskiego, który po kilku dniach od próby samobójczej wyjdzie ze szpitala, ale wciąż nie dojdzie do siebie. Marysia zabierze syna do Grabiny, by w rodzinnym domu Mostowiaków odzyskał spokój, uporał się z tym, co przeżył i zrozumiał, że ma dla kogo żyć. Bo przecież syn Antoś bardzo go potrzebuje, czeka na swojego tatę, tęskni za nim, który póki co nie jest w stanie się nim zająć.

Powrót Pawła do Grabiny w 1927 odcinku "M jak miłość" i walka rodziny o jego życie

Tylko czy w 1927 odcinku "M jak miłość" Paweł znajdzie w sobie siłę, aby wypełnić ostatnią wolę zmarłej Franki i być dla Antosia najlepszym tatą? Postarają się o to nie tylko Marysia, ale także Barbara i Agnes (Amanda Mincewicz), która zastępuje Antosowi nie tylko nieżyjącą mamę, ale także ojca. Rogowska nie przestanie martwić się o syna, lecz seniorka rodu Mostowiaków postara się wlać w serce córki nadzieję, że otoczony rodziną Paweł na pewno szybko dojdzie do siebie. Nie będzie to jednak łatwe, lecz wszyscy rozpoczną walkę o życie i zdrowie Pawła.

Antoś będzie bał się Pawła w 1927 odcinku "M jak miłość"

Podczas spaceru z Agnes i Antosiem w 1927 odcinku "M jak miłość" Paweł będzie się izolował od syna. Aż wreszcie maluch zacznie przy tacie płakać. Uspokoi się dopiero dzięki Agnes. Po powrocie do domu załamany Paweł zacznie się obwiniać, że nie potrafi zająć się własnym dzieckiem.

- To moja wina. Niepotrzebnie brałem go na ręce. Przestraszył się...

- Paweł wiesz, że mówisz głupoty? Dzieci nawet jeśli nie wiedzą, co się dzieje, to czują nasze napięcie. W tym przypadku twoje. Ale jak ty się uspokoisz, to mały też będzie spokojny. Sam to najlepiej wiesz - wyjaśni mu Agnes. - Dobrze mówię babciu? - zwróci się do Barbary.

Terapeutka Judyta zajmie się Pawłem na prośbę jego matki w 1927 odcinku "M jak miłość"

Zaniepokojona Marysia wezwie do Pawła terapeutkę Judytę, jednak ich pierwsze spotkanie w 1927 odcinku "M jak miłość" upłynie w napiętej atmosferze. Zupełnie nie po myśli Judyty. Zduński wcale nie będzie miał ochoty na rozmowę, co da terapeutce wyraźnie odczuć.

- Mama mówiła, że chce pani ze mną porozmawiać...

- Tak, bardzo jej na tym zależy. Bardzo jej zależy na tobie. Przepraszam Judyta... Możemy mówić sobie na ty? Pozwolisz?

- Paweł... W szpitalu codziennie rozmawiałem z psychologiem. I wybacz, dzisiaj nie mam ochoty na rozmowę

- Jasne, jasne, ale może pozwolisz tylko spacer dzisiaj?

- Może nie dzisiaj...

- Okej. Ale jeżeli będziesz miał ochotę, to ja jestem zawsze gotowa do rozmowy. Na twoich zasadach i twoich warunkach, okej? - zaproponuje Judyta, lecz Paweł nic nie odpowie.

Czy Judyta wyleczy Pawła z depresji w nadchodzących odcinkach "M jak miłość"?

Na tym nie koniec, bo w kolejnych odcinkach "M jak miłość" jeszcze przed końcem sezonu przed przerwą wakacyjną Judyta znajdzie sposób, żeby dotrzeć do Pawła, pomóc mu uporać się z bólem po śmierci Franki, wyjść z depresji i wreszcie wrócić do pełni sił, aby Antoś odzyskał tatę.

M jak miłość. Paweł będzie chciał się zabić! Marysia uratuje go w ostatniej chwili