M jak miłość. Dorota będzie bała się jak Bartek zareaguje na jej chorobę! Dlatego nie powie mu, że ma raka - ZDJĘCIA, WIDEO

Kiedy i jak Bartek w "M jak miłość" dowie się, że Dorota jest chora na raka?

Dla Doroty w 1813 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że może przegrać walkę z rakiem, że grozi jej śmierć. Po leczeniu w Austrii będzie ją czekała jeszcze chemioterapię. Silne leki onkologiczne nie powstrzymają jednak rozwoju choroby. Dorota będzie cierpiała na bóle i zawroty głowy, dopadnie ją coraz większe osłabienie.

Mimo to w 1813 odcinku "M jak miłość" nadal będzie ukrywała przed Bartkiem, że jest poważnie chora. Co przyjdzie jej z ogromnym trudem, bo po przeprowadzce Bartka do willi Kaweckiej będą spędzali razem jeszcze więcej czasu. Zwłaszcza, że Bartek zabierze ją na oficjalną kolację do domu Mostowiaków, przedstawi babci Barbarze (Teresa Lipowska) jako swoją ukochaną, a seniorka rodu udzieli im swojego błogosławieństwa.

Nagle chora Dorota w 1813 odcinku "M jak miłość" źle się poczuje i poprosi Bartka, by pojechali na przyśpieszone wakacje za granicę. Postanowi wykorzystać do ostatniej sekundy dany jej czas, zanim rak kompletnie ją zniszczy. Bartek nie dowie się jednak o chorobie Doroty.

M jak miłość ZWIASTUN nowych odcinków. Marcin nie wróci do Kamy, Dorota przegra z chorobą?

- Nie jest to łatwy czas dla Doroty. Stawia szklaną ścianę. Chce się cieszyć tymi chwilami, które jej zostały. Myśli, że jeśli Bartek nie dowie się, to przynajmniej jeszcze kilka momentów temu życiu wyszarpie, że będą mieli tych parę szczęśliwych chwil... - wyjaśniła Iwona Rejzner w "Kulisach serialu M jak miłość".

Dlaczego w "M jak miłość" Dorota nie powie Bartkowi, że jest chora na raka?

Tajemnica choroby Doroty w "M jak miłość" będzie miała związek ze strachem przed tym jak Bartek postąpi, kiedy dowie się, że ma raka, że być może zostało im coraz mniej czasu. Właśnie z tego powodu ani w 1813 odcinku "M jak miłość", ani później Dorota nie powie Bartkowi o chorobie nowotworowej.

- Związek z Bartkiem jest świeży. Myślę, że Dorota obawia się tego, jak Bartek zareaguje jak dowie się o tym, że Dorota jest chora. Ma do niego zaufanie, ale czy na tyle duże, żeby podzielić się tą jakże znaczącą informacją - tłumaczyła swoją bohaterką Iwona Rejzner w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kiedy odcinek 1813 "M jak miłość" w TVP?

Emisja 1813 odcinka "M jak miłość" w poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2.