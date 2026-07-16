M jak miłość. Dominika Suchecka nagrała ślub Natalki i Adama i tak zakończyła intensywny czas pracy w serialu - ZDJĘCIA

Ślub Natalki i Adama Karskiego w "M jak miłość" to nie będzie szczęśliwe zakończenie?

Dominika Suchecka w roli Natalki Mostowiak w "M jak miłość" jeszcze nie raz wystawi cierpliwość widzów na ciężką próbę. W następnym sezonie, który rozpocznie się we wrześniu, Natalia wciąż nie będzie potrafiła podjąć ostatecznej decyzji, czy Adam Karski jest miłością jej życia. W głowie namiesza jej dyrektor Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz) i na krótko przed ślubem z Adamem będzie bliska zdrady.

To już pewne, że ślub Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" się odbędzie, bo właśnie przez dwa dni nagrano sceny do odcinka, który będzie emitowany dopiero pod koniec tego roku. Ale na razie nie ma pewności, czy ślub tej pary oznacza szczęśliwe zakończone, czy Natalia nie zmieni zdania i nie ucieknie od Karskiego tuż przed złożeniem przysięgi małżeńskiej w urzędzie.

Co prawda na planie "M jak miłość" nakręcono już ślub Natalki i Adama, ale produkcja serialu i sami aktorzy nie ujawniają, jak potoczy się dalej wątek tej pary, czy będą razem szczęśliwi, czy też czekają ich kolejne komplikacje.

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Tak Dominika Suchecka pożegnała plan "M jak miłość" po ślubie Natalki i Adama

Jedno jest pewne, Natalka nie odejdzie z "M jak miłość", a Dominika Suchecka po intensywnym czasie na planie następnego sezonu, tak jak wielu aktorów, lada moment rozpoczyna wakacyjną przerwę w nagraniach odcinków. Ma za sobą dwa wyczerpujące dni w związku ze ślubem Natalki i Adama, więc nic dziwnego, że pożegnała plan serialu w szczególny sposób.

I chociaż na swoim profilu na Instagramie Suchecka nie pokazała ani jednego ujęcia w sukni ślubnej, pozostała w ukryciu, by nie wyszło na jaw, jak będzie wyglądała jako panna młoda, to ogłosiła, że zakończyła pewien ważny etap dla swojej bohaterki."Dreptu dreptu do domu po intensywnych zdjęciach, wdzięczność total! całusy kochani, jest słońce, jest dobrze" - napisała na Instastory ekranowa Natalka z "M jak miłość".

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