M jak miłość

M jak miłość. Data premiery nowego sezonu ujawniona. Cichopek się wygadała, ile trzeba będzie czekać na następne odcinki - ZWIASTUN

Nowy sezon "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wystartuje dopiero we wrześniu, ale data premiery następnego 1872 odcinka póki co nie została jeszcze ogłoszona. Mimo to Katarzyna Cichopek w ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" wygadała się i powiedziała wprost, jak długo trzeba będzie czekać na nowe odcinki. Widzowie na pewno nie będą zadowoleni. Sprawdź, co dokładanie Cichopek powiedziała o kolejnym sezonie "M jak miłość". Ukazał się już kolejny ZWIASTUN.