M jak miłość. Była kochanka Andrzeja przerzuci się na Dimę?! Julia poderwie ojca Nadii, skoro Magda go nie chce? - ZDJĘCIA

Julia zainteresuje się Dimą w nowym sezonie "M jak miłość"?

To będzie prawdziwy zwrot akcji w wątku Budzyńskich! Julia z Andrzejem połączyli siły jeszcze w poprzednich odcinkach serialu, kiedy to razem walczyli o dobre imię Rotkiewicza (Aleksandar Milicević). W tamtych momentach dało się zauważyć przemianę prawniczki, która bardzo zaangażowała się w pomoc koledze. Budzyńscy z pewnym dystansem podeszli do nagłej zmiany zachowania u Julii. Przecież sprawa ze zdradą we Wrocławiu i późniejszymi próbami zniszczenia Andrzeja, wcale nie były jakoś dawno temu.

Mimo wszystko Malicka zagości w życiu Budzyńskich w nowym sezonie "M jak miłość". Mało tego, bardzo zbliży się z Rotkiewiczem i chyba można mówić o większym uczuciu... Tylko co w sytuacji, kiedy na horyzoncie jest jeszcze jeden mężczyzna? Również przystojny, pociągający i wolny?

Magda znów odrzuci Dimę, więc Ukrainiec odnajdzie szczęcie u Julii?

Jak informowaliśmy, w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach dojdzie do ostrej afery w siedlisku. Dima przekroczy granicę, ponieważ pozwoli sobie na podglądanie półnagiej Magdy! Budzyński przyłapie ojca Nadii na gorącym uczynku i rzuci się na niego z rękoma. Zrobi się bardzo nieprzyjemnie, ale to bynajmniej nie koniec losów Dimy w siedlisku. Pewnym jest sporo scen ojca Nadii w Grabinie, nawet mimo dużej kłótni z Andrzejem. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Ukrainiec będzie wyjeżdżał i wracał do córki, tak jak było to pokazane w poprzednich odcinkach. Pewnym jest jednak, że Magda odrzuci zainteresowanie mężczyzny.

Czy samotny ojciec Nadii poszuka szczęścia gdzieś indziej? Pewne zdjęcia z planu "M jak miłość" dają do myślenia.

Julię i Dimę z "M jak miłość" połączy coś więcej?

Aktorzy z "M jak miłość" już pracują nad kolejnymi scenami do nowego sezonu serialu. W tym Marta Chodorowska, która pochwaliła się zdjęciami z serialowymi kolegami z planu. Na ujęciach zza kulis widać ją, Krystiana Wieczorka oraz serialowego prawnika Rotkiewicza i... Dimę!

Można podejrzewać, że w wątku osamotnionego Ukraińca sporo się zadzieje. Czy to Malicka będzie pocieszać mężczyznę i pomagać mu w opiece nad córką? W końcu sama bardzo chciała mieć dzieci... Na rozwój wydarzeń trzeba jeszcze poczekać.