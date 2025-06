M jak miłość. Burza o ślub Kamy i Marcina! Padły złośliwe komentarze: "Natrętna baba" - ZDJĘCIA

M jak miłość. Kasia opętana miłością do Mariusza nie przestanie kłamać! Z kim prywatnie jest Paulina Lasota? - ZDJĘCIA

Kulisy ślubu Kamy i Marcina w nowym sezonie "M jak miłość"

Na ślub Kamy i Marcina w nowym sezonie "M jak miłość" trzeba będzie trochę poczekać! Skromna ceremonia ślubna w Urzędzie Stanu Cywilnego w Konstancinie w pięknej willi Kamilin nie odbędzie się od razu w odcinkach we wrześniu. Dlaczego? Nagrywane teraz sceny ślubu zakochanych, którym będą towarzyszyli przyjaciele i rodzina, zostaną wyemitowane w TVP2 dopiero późną jesienią. Ze względu na to, że odcinki "M jak miłość" powstają z wyprzedzeniem około 3 miesięcy w stosunku do emisji.

Produkcja "M jak miłość" nie ujawnia kulis ślub Kamy i Marcina, ale zrobili to sami aktorzy, którzy relacje z tej ceremonii wrzucili na swoje profile na Instagramie i Facebooku. Dzięki nim wiemy już, że młoda para pojedzie do ślubu w urzędzie małym sportowym autem w wersji cabrio, że na ślub Kama i Marcin oprócz rodziny zaproszą też braci Zduńskich, Pawła (Rafał Mroczek) i Piotrka (Marcin Mroczek) z żonami, Kingą (Katarzyna Cichopek) i Franką (Dominika Kachlik). Niestety na ślubie zabraknie kilku osób nie tylko z rodziny Chodakowskich!

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Dorota pozna ostateczną diagnozę! Zboczeniec Hoffman nie odpuści Kindze

Reakcje na ślub Kamy i Marcina w "M jak miłość". Złośliwe komentarze to nie wszystko!

Wystarczyło, że jako pierwsi na profilu SuperSeriale.pl na Facebooku wrzuciliśmy post zapowiadający ślub Kamy i Marcina w "M jak miłość", by od razu odezwali się internauci i zasypali nas komentarzami. W większości są to pozytywne reakcje, bo Kama i Marcin to jedna z bardzie lubianych par, którym wielu kibicuje.

Ale są i takie, które dowodzą niechęci do Kamy. Dlaczego? Bo przecież wymusiła na Marcinie zaręczyny, to ona wyskoczyła z pierścionkiem, oświadczyła mu się i niemal błagała, żeby się z nią ożenił.

- Jednak dopięła swego. Natrętna baba - To tylko serial, niech się pani tak nie ekscytuje, szkoda zdrowia. - Nie pasują do siebie a Kama jest bardzo denerwujące osoba - Po co ten ślub? I tak się rozejdą 😅 - Dziękuję,nie dam wam tej satysfakcji i daruję sobie oglądanie tej beznadziejnej pary - A jednak Kama osiągnęła swój cel - Czekam, aż Martyna im to poukłada po swojemu... - Ciekawe co się wydarzy na tym ślubie, bo coś na pewno scenarzysta wymyśli 🤣

Czy ślub Kamy i Marcina w "M jak miłość" odbędzie się bez przeszkód?

Co wydarzy się na ślubie Kamy i Marcina w następnym sezonie "M jak miłość"? Jest wiele możliwych scenariuszy, łącznie z takim, że ktoś im przeszkodzi. Być może Iza przerwie ślub i powie, że nadal kocha Marcina? A może była kochanka pana młodego, Martyna Wysocka (Magdalena Turczeniewicz) wróci do gry i do walki o jego serce? Wszystko wyjaśni się w "M jak miłość" jesienią.