M jak miłość. Bartek zabierze Dorotę do domu, w którym kiedyś mieszkał z Ulą! Nie bez powodu - ZDJĘCIA

Więcej Doroty i Bartka w nowych odcinkach "M jak miłość"

Mimo że wakacyjna przerwa w emisji "M jak miłość" trwa, to prace na planie kolejnych odcinków idą pełną parą. Produkcja serialu milczy jak zaklęta i nie zdradza zbyt wielu szczegółów, co się wydarzy jesienią. Z całą pewnością jednak wiadomo, że w nowym sezonie "M jak miłość" nie zabraknie emocji i wrażeń, których dostarczą między innymi Dorota i Bartek, jedna z bardziej lubianych ekranowych par.

Dzięki relacjom zza kulis "M jak miłość", które Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński udostępniają na swoich profilach na Instagramie, nie ma już żadnych wątpliwości, że będzie więcej Doroty i Bartka w odcinkach jesienią, że po dramatycznych przeżyciach w ich małżeństwie zapanuje spokój i będą cieszyli się swoim szczęściem.

Miłość Doroty i Bartka rozkwitnie jeszcze bardziej w "M jak miłość" po wakacjach. Wreszcie będą mieli okazję cieszyć się sobą, odetchną z ulgą, bo chociaż walka Doroty z chorobą, złośliwym rakiem mózgu, wcale się nie skończy, to kolejne badania wykażą, że nowotwór jest w remisji. Nie będzie w pełni zdrowa, ale dzięki podtrzymującemu leczeniu rak nie będzie dawał żadnych objawów. Pojawi się też szansa na to, by małżonkowie mieli dziecko...

Pierwsza wizyta Doroty i Bartka w siedlisku w "M jak miłość" po wakacjach

Na planie "M jak miłość" nakręcono właśnie sceny do jednego z nowych odcinków, w których Dorota i Bartek odwiedzą siedlisko Magdy (Anna Mucha). Z jakiej okazji?

Dzięki filmikom Arka Smoleńskiego wiadomo, że w pensjonacie, który teraz prowadzi Budzyński, a który kiedyś należał do Uli, byłej żony Bartka, odbędzie się rodzinna impreza w ogrodzie. Nie zabraknie na niej nawet seniorki rodu Mostowiaków, Barbary (Teresa Lipowska).

Tym samym w następnym sezonie "M jak miłość" jesienią pierwszy raz Bartek zabierze Dorotę do domu, w którym był taki szczęśliwy z byłą żoną Ulą, domu, w którym wychowała się ich adoptowana córka Kalinka (Oliwia Kępka). W siedlisku mieszkał też kiedyś brat Bartka, nieżyjący Andrzejek (Tomasz Oświeciński) z żoną Marzenką (Olga Szomańska), biologiczni rodzice Kalinki.