M jak miłość. Artur naprawi relacje z córkami po zdradzie Marysi. Wróci do domu w Grabinie, ale nie będzie tam już dla niego miejsca? - ZDJĘCIA

Artur Rogowski znowu w Grabinie. Robert Moskwa zdradził szczegóły z planu "M jak miłość"?

Robert Moskwa pokazał na swoim Instagramie wyjątkowo spokojne kadry z Grabiny. Aktor nagrał sielską scenerię, zielone pola, trawę i zwierzęta, a swoje relacje opatrzył specjalną dedykacją dla Kariny Woźniak, czyli serialowej córki Basi Rogowskiej. Taki szczegół od razu przyciąga uwagę w kontekście dalszych losów Artura w "M jak miłość".

Wszystko wskazuje bowiem na to, że Rogowski nadal będzie związany z Grabiną i rodziną, mimo ogromnego kryzysu, jaki wywoła jego romans z Joanną Dobrzańską (Dominika Sakowicz). Gdyby Artur miał całkowicie zniknąć z serialowej rzeczywistości, jego obecność na planie oraz takie zakulisowe ujęcia z córką byłyby trudne do wyjaśnienia.

Zdrada Artura zniszczy jego relacje z Marysią i córkami. Czy aby na pewno?

Jeszcze niedawno Artur był dla rodziny wzorem męża i ojca. Razem z Marysią tworzył jeden z najbardziej stabilnych związków w "M jak miłość", a Basia i Agnes (Amanda Mincewicz) zawsze mogły liczyć na jego wsparcie. Wszystko zmieni się jednak po zdradzie z Joanną. Rogowski uległ pokusie i nawiązał romans z młodszą lekarką, czym mocno zrani Marysię, która dopiero w kolejnych odcinkach "M jak miłość" dostanie pełny obraz sytuacji. Problemem będzie jednak nie tylko kryzys małżeński. Artur będzie musiał zmierzyć się także z reakcją córek, dla których jego decyzja stanie się ogromnym rozczarowaniem. Basia i Agnes nie będą potrafiły przejść obojętnie obok tego, co zrobił ich ojciec. Zwłaszcza że postrzegały go jako człowieka, który zawsze stawiał rodzinę na pierwszym miejscu.

Córki dadzą Arturowi kolejną szansę?

Mimo rodzinnego kryzysu wiele wskazuje na to, że Artur nie zostanie całkowicie odcięty od bliskich. Potwierdzają to także zdjęcia z planu ślubu Natalki (Dominika Suchecka) i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg), na których Robert Moskwa pojawił się w towarzystwie serialowych córek. Na uroczystości w Grabinie Artur będzie obok Basi i Agnes, co może oznaczać, że mimo wszystkiego rodzina nie przekreśli go na zawsze.

Rogowski będzie musiał udowodnić, że potrafi naprawić swoje błędy i odzyskać zaufanie osób, które najbardziej zranił. Czy Basia i Agnes wybaczą mu romans? I czy dla Artura nadal znajdzie się miejsce w domu, który przez lata tworzył razem z rodziną? Odpowiedź przyniosą nowe odcinki "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie.