M jak miłość. Przełom w życiu Jakuba w nowym sezonie. Prawda o ojcostwie dziecka Kasi to nie wszystko

Prawda o kłamstwie Kasi w końcu wyjdzie na jaw w nowym sezonie "M jak miłość"?

Jednym z największych znaków zapytania wokół Jakuba pozostaje sprawa kłamstwa Kasi. Przez długi czas Karski żył w przekonaniu, że wyniki testów na ojcostwo są prawdziwe. Tymczasem widzowie wiedzą, że za wszystkim kryje się ogromne kłamstwo, a badania zostały sfałszowane, a prawda może całkowicie zmienić życie Jakuba.

Co ważne, tajemnicę zna już coraz więcej osób. W nowym sezonie "M jak miłość" trudno będzie ją dłużej ukrywać. Jeśli Karski dowie się, że został oszukany, może przeżyć prawdziwy wstrząs. Zwłaszcza że przez cały ten czas podejmował decyzje dotyczące swojego życia, opierając się na informacjach, które okażą się nieprawdziwe. Detektyw pragnął dziecka, które naprawdę się narodziło, ale nie wie jeszcze, że Zosia to jego córka. Do czasu...

Jakub i Martyna będą tylko przyjaciółmi? Ta relacja się nie zakończy

Dużo zwrotów akcji zafundowała również relacja Jakuba z Martyną. Oficjalnie Karski i Wysocka są tylko przyjaciółmi. Oboje wiele przeszli i w trudnych momentach znaleźli w sobie ogromne wsparcie. Ich więź zaczęła jednak przyciągać uwagę innych. Marcin i Kama (Michalina Sosna) zauważyli, że między Jakubem i Martyną jest coś więcej niż zwykła znajomość. W nowym sezonie mają pojawić się kolejne wspólne sceny bohaterów, min. wyglądające na randkę spotkanie w bistro. Czy przyjaźń przerodzi się w coś więcej?

Tajemnicza sprawa Domańskiej u Jakuba

To jednak nie koniec zmian wokół Karskiego. W jego biurze pojawi się także Domańska (Katarzyna Dąbrowska), czyli szefowa Marcina. Kobieta zgłosi się do Jakuba po pomoc w tajemniczej sprawie. Nie wiadomo jeszcze, czego dokładnie będzie dotyczyło jej zlecenie, ale samo pojawienie się Elżbiety może mieć duże znaczenie dla dalszej historii. Jakub od zawsze był jednym z najlepszych detektywów w "M jak miłość", dlatego nic dziwnego, że kolejne trudne sprawy trafiają właśnie do niego. Tym razem jednak śledztwo może dotknąć nie tylko zawodowych tajemnic, ale również jego prywatnego życia.

Czy Marcin i Jakub znów będą razem pracować?

Fani pamiętają, że przez lata Jakub i Marcin tworzyli zgrany duet w biurze detektywistycznym. Ich współpraca była jednym z ważniejszych elementów serialu, a bohaterowie wielokrotnie mogli na siebie liczyć. Chodakowski zmienił zawód w poprzednim sezonie serialu, bo Kama naciskała na jego bezpieczeństwo. Wszystko wskazuje na to, że nowy sezon może przynieść powrót tego układu. W sieci pojawiło się wspólne zdjęcie Krzysztofa Kwiatkowskiego i Mikołaja Roznerskiego z planu, na którym widać ich w biurze. Czy oznacza to, że Karski i Chodakowski znów połączą siły?

Jakub Karski w nowych odcinkach "M jak miłość" nie będzie stał z boku. Przed bohaterem wiele trudnych rozmów, tajemnic do odkrycia i decyzji, które mogą zmienić jego życie. To dobra wiadomość dla zwolenników wątku Jakuba, bo jego postać na pewno się rozwinie.