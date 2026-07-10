M jak miłość. Ryzykowne śledztwo Jakuba w nowym sezonie. Tym razem zajmie się szefową Marcina - ZDJĘCIA

Jakub wróci do trudnych spraw w nowym sezonie "M jak miłość"

Jakub Karski od dawna udowadniał, że praca detektywa to dla niego coś więcej niż zwykły zawód. Wraz z Marcinem Chodakowskim przez długi czas prowadzili wspólne biuro i razem zajmowali się sprawami, które często wymagały nie tylko sprytu, ale także odwagi. Ich praca wielokrotnie wiązała się z ryzykiem. Detektywi trafiali na tropy niebezpiecznych osób, rozwiązywali skomplikowane zagadki i nieraz musieli mierzyć się z sytuacjami, w których zagrożone było ich bezpieczeństwo.

Z czasem jednak ich drogi zawodowe się rozeszły. Marcin poślubił Kamę (Michalina Sosna), a po traumatycznych wydarzeniach związanych z porwaniem i utratą pamięci zaczął inaczej patrzeć na swoją przyszłość. Chodakowski coraz bardziej skupiał się na rodzinie, a nie na kolejnych niebezpiecznych akcjach. Choć Marcin wycofał się z dawnego życia zawodowego, Jakub nie zrezygnował z pracy detektywa. To właśnie Karski pozostał osobą, która nadal prowadzi biuro i przyjmuje kolejne zlecenia.

W nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach wszystko wskazuje na to, że jego umiejętności znów okażą się potrzebne. Tym razem sprawa będzie związana z osobą, która już wcześniej mocno namieszała w życiu Marcina.

Elżbieta Domańska poprosi Jakuba o pomoc

Do biura Jakuba trafi bowiem Elżbieta Domańska. Nowa szefowa Marcina od początku wzbudza kontrowersje. Kobieta nie ukrywa zainteresowania Chodakowskim, co szybko zauważyła jego Kama. Tym razem jednak Domańska pojawi się u Jakuba nie jako osoba związana z życiem prywatnym Marcina, ale jako klientka potrzebująca pomocy detektywa. Nie wiadomo jeszcze, czego dokładnie będzie dotyczyć jej sprawa, ale sam fakt, że zdecyduje się zwrócić właśnie do Karskiego, może oznaczać początek kolejnego dużego wątku.

Czy sprawa Domańskiej wciągnie Marcina z powrotem do pracy?

Pojawienie się Elżbiety w biurze Jakuba może mieć także drugie dno. Niewykluczone, że jej sprawa sprawi, iż Jakub i Marcin znów będą musieli współpracować. Panowie mimo rozstania zawodowego nadal pozostają bliskimi przyjaciółmi, dlatego trudna sytuacja Domańskiej może stać się powodem ich kolejnego spotkania.