M jak miłość. Anita odejdzie od Kamila? Była kochanka Gryca zajmie jej miejsce i znów będą razem? Weronika wróci z ich córką! - ZDJĘCIA

Powrót Weroniki i Poli do "M jak miłość". Była kochanka Kamila i matka jego córki zastąpi Anitę?

Weronika i Pola wracają do "M jak miłość" jesienią, a Ewelina Kudeń-Nowosielska i jej 11-letnia córka Hania zapowiedziały na Instagramie, że po dłuższej przerwie znów zagrają razem w serialu. Ostatni raz wystąpiły w "M jak miłość" w kwietniu 2025 roku, kiedy Weronika miała wypadek i stało się jasne, że to dopiero początek nieszczęść w rodzinie Kamila i Anity!

Już wtedy na ich życie czyhał gangster Jabłoński (Marcin Piętowski), od którego na szczęście Gryc i jego ukochana uwolnią się w 1939 odcinku "M jak miłość" (emisja w poniedziałek, 14.09.2026), kiedy zostanie skazany na dożywocie.

Ale to wcale nie oznacza, że odtąd Anita i Kamil w obecnym sezonie "M jak miłość" będą żyli długo i szczęśliwie. Nic bardziej mylnego! Dopadnie ich bowiem poważny kryzys, kiedy Anita zacznie naciskać na Kamila na dziecko, a Gryc zda sobie sprawę, że nie chce drugi raz zostać ojcem. Widmo rozstania tej pary pojawi się już pod koniec września.

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Nie bez powodu Melania Grzesiewicz właśnie teraz ogłosiła, że ten sezon "M jak miłość" będzie ostatnim z udziałem Anity, że historia jej bohaterki będzie miała piękny, ale zarazem wzruszający finał. Czy Anita odejdzie od Kamila? Zostawi go, kiedy zajdzie w ciążę? To na razie tajemnica produkcji "M jak miłość", ale wiadomo, że pożegnanie Anity nastąpi jeszcze w tym roku. Zobacz też: Anita odchodzi z M jak miłość. Melania Grzesiewicz ostatni raz zagra w tym sezonie. Tak się skończy historia Anity - WIDEO

Kamil nie będzie sam po odejściu Anity w "M jak miłość" jesienią?

Kamil bez Anity nie będzie długo sam w odcinkach "M jak miłość" jesienią? Niewykluczone, że skoro Weronika znów pojawi się w życiu Gryca, to będą razem nie tylko wychowywać swoją córkę Polę, ale także połączy ich coś więcej. Mimo że romans Kamila i Weroniki trwał wiele lat temu i skończył się, kiedy urodziła się Pola, to być może właśnie ona wypełni pustkę po Anicie w sercu i domu Gryca. Wszystko wyjaśni się za kilka miesięcy!

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