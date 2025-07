Grała Ulę w M jak miłość, ale Iga Krefft odeszła z serialu w atmosferze skandalu po rozwodzie! Od niej zależy los córki Bartka - ZDJĘCIA

Tak Ula odeszła z "M jak miłość". Rozwód z Bartkiem, walka o córkę i potępienie przez rodzinę

Iga Krefft jako Ula ostatni raz pojawiła się w 1719 odcinku "M jak miłość", który został wyemitowany 21.03.2023 r. Minęły już dwa lata odkąd Ula uciekła z rodzinnego domu Mostowiaków, okłamała Bartka, zostawiła mężowi tylko list, a jedyną osobą, którą pożegnała była Barbara. Jeszcze wtedy seniorka rodu łudziła się, że jej wnuczka się opamięta, że Ula zrozumie, że rodzina, Bartek i ich córka Kalinka są najważniejsi.

Niestety Ula dokonała najgorszego wyboru. Była pod tak silnym wpływem ludzi, których poznała na kursach jogi w Australii, że boleśnie zraniła najbliższe jej osoby. Barbara nie pogodziła się z wyjazdem Uli. Podczas pożegnania padło wiele gorzkich słów, że wnuczka ją okłamała. Bartek nie zdołał zatrzymać żony, nie wiedząc o tym, że początek koszmaru, jaki mu zgotuje.

Pożegnanie Uli z Grabiną w "M jak miłość" przesądziło o jej rozwodzie z Bartkiem. On został w Polsce, ona wróciła do Australii i odizolowała go od córki. Nie kontaktowała się nawet ze swoim ojcem Markiem (Kacper Kuszewski), bo znalazła nowy cel w życiu wśród "przyjaciół" z sekty. Porzucony Bartek przegrał walkę o Kalinkę, ale najgorsze wydarzyło się podczas rozwodu.

Przypomnijmy, że w 1792 odcinku "M jak miłość" w marcu 2024 roku opętana Ula pogrążyła Bartka na rozprawie rozwodowej, odbierał mu Kalinkę, wyciągając na Lisieckiego różne brudy przed sądem. Gdy do Mostowiaków dotrało do czego posunęła się Ula, potępiła ją cała rodzina. le Barbara ostatecznie znalazła w sobie siłę, by zadzwonić do niewdzięcznej Uli. Zażądała, aby wnuczka naprawiła wszystkie krzywdy!

Pod wpływem babci skruszona Ula nieco później w "M jak miłość" obiecała Bartkowi, że pozwoli mu widywać się z córką, że przywiezie Kalinkę do Grabiny na wakacje, ale nigdy tego nie zrobiła. A Lisiecki od ponad roku nie widział córki, Ula nie dała mu się nawet z nią pożegnać. Jedyne na co mógł liczyć, to zdjęcie Kalinki.

Czy Ula wróci do "M jak miłość"? Iga Krefft już jej nie zagra

Iga Krefft nie wróci do "M jak miłość" w roli Uli, bo ten rozdział aktorskiej kariery jest już dla niej skończony. W jednym z wywiadów powiedziała wprost, że odejście z "M jak miłość" to była nieodwracalna decyzja. Nie owijała przy tym w bawełnę, wyznała wprost, że opuściła obsadę serialu, bo nie mogła się dogadać z produkcją.

- Przez lata funkcjonowałam tak, że trochę się wyłączałam, jak pracowałam przy tym serialu. Tam nie było miejsca, żeby dawać coś więcej z siebie. Moje próby zrobienia czegoś jakoś ekstra, inaczej, wniesienia innej wartości kończyły się zawsze tak samo. Chyba to jakoś grubą kreską oddzieliłam - powiedziała Iga Krefft w podcaście "Studio 96.0" jesienią zeszłego roku.

Czy inna aktorka zastąpi Krefft w roli Uli w "M jak miłość"?

Iga Krefft spodziewa się jednak, że inna aktorka zastąpi ją w "M jak miłość", że skoro Ula żyje, wychowuje córkę Bartka, to kiedyś wróci do Grabiny, ale z inną twarzą. Tak jak to było w przypadku Natalki, którą gra teraz Dominika Suchecka, a kiedyś w tę bohaterkę wcielała się Marcjanna Lelek.

- Moją postać wysłali do Australii. Choć może już jakaś inna aktorka przyszła na tę rolę… Wiem, że moją serialową siostrę, teraz jakaś inna aktorka już gra - stwierdziła Iga Krefft.

W rękach Uli w "M jak miłość" wciąż będzie los córki Kalinki, którą adoptowali z Bartkiem po śmierci biologicznych rodziców, Marzenki (Olga Szomańska) i Andrzejka (Tomasz Oświeciński), czyli bratowej i brata Lisieckiego.

Teraz kiedy Bartek i Dorota (Iwona Rejzner) są znowu razem, w odcinkach "M jak miłość" jesienią mogą chcieć stworzyć prawdziwą rodzinę dla Kalinki w Grabinie. W końcu Lisiecki nie stracił praw rodzicielskich, Ula nie dotrzymała słowa, że przywiezie mu Kalinkę, ale dzięki Dorocie może znów walczyć o córkę.