Bajeczne wakacje pięknej aktorki z M jak miłość. Adriana Kalska nie jest tam sama? - ZDJĘCIA

Prywatne zdjęcia Adriany Kalskiej z wakacji. Z kim jest aktorka z "M jak miłość"?

Wakacje Adriany Kalskiej, która zasłynęła rolą Izy w "M jak miłość", wzbudziły sporo emocji wśród jej obserwujących na Instagramie. Wszyscy chcą wiedzieć, gdzie odpoczywa aktorka, co to za piękne miejsce, w którym zrobiła sobie prywatną sesję zdjęciową. Aż wreszcie z kim wyjechała Kalska, kim jest jej towarzysz podróży.

Ponieważ gwiazda "M jak miłość" chroni swoje życie prywatne, to po rozstaniu z Mikołajem Roznerskim w połowie grudnia 2021 roku ani razu nie wypowiadała się publicznie na temat tego, z kim się teraz spotyka. Po głośnym związku z ekranowym mężem z "M jak miłość", Kalska dba o zachowanie prywatności.

Nic dziwnego, że zdjęcia ślicznej aktorki z "M jak miłość" z wakacji to nie tylko obraz tego, w jakim bajecznym miejscu odpoczywa od planu zdjęciowego, teatru, prób do spektakli, ale także owiane tajemnicą kulisy wyjazdu Kalskiej nad ciepłe morze, gdzie nie ma tłumu turystów, gdzie może wypocząć z dala od ciekawskich ludzi. Kalska w pełni korzysta z morskich kąpieli o zachodzie słońca, pozuje do zdjęć, których autorem jest osoba towarzysząca jej podczas urlopu.

M jak miłość. Adriana Kalska olśniewa jako panna młoda! Gwiazda musiała zabrać głos - WIDEO, ZDJĘCIA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

#wypoczynki #poliszbejłoczzadyche 😁😎 #głupotkigłupotki #istowarzyszeniesyren#pozdrawiam #ulubionemiejscatesame #alelatalecą😎😅🤪 - tak Kalska podpisała wakacyjny post na Instagramie.

Tak fani Adriany Kalskiej zareagowali na jej boskie zdjęcia z wakacji

Piękne kadry Adriany Kalskiej na wakacjach, naturalne ujęcia w kostiumie kąpielowym, oczywiście wywołały błyskawiczne reakcje internautów, którzy rozpływają się w zachwytach nad urodą aktorki z "M jak miłość".