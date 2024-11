Trzech aktorów odchodzi z serialu "Złoty chłopak". To już koniec!

Dziedzictwo. To dlatego Duygu porzuci Alego w dniu ślubu! Policjantka z Emanet wyjawi wszystko we wzruszającym liście!

Złoty chłopak – czy 3 sezon będzie w Polsce?

3. sezon serialu "Złoty chłopak" miał premierę w tureckiej telewizji we wrześniu 2024 r i wciąż jest w emisji, ale na razie nie ma pewności, że TVP zdecyduje się pokazać nowe odcinki w Polsce. Spekuluje się, że 3. sezon "Złotego chłopaka" może trafić na antenie TVP w nowym sezonie ramówkowym, czyli najwcześniej wiosną 2025 roku, ale czy te informacje się potwierdzą? Będziemy o tym informować na bieżąco!

Przypominamy, że w 3. sezonie "Złotego chłopaka" twórcy zdecydowali się na dwuletni przeskok w czasie. Seyran (Afra Saraçoglu) i Ferit (Mert Ramazan Demir,) zostali ponownie rozdzieleni i znaleźli nowych partnerów.

Widzom w Turcji to się jednak bardzo nie spodobało, dlatego w najbliższym czasie nastąpi kolejne fabularno-obsadowe przetasowanie. Na chwilę przed półmetkiem 3. serii z serialem pożegnało się trzech aktorów. O kogo chodzi?

Trzech aktorów odchodzi z serialu Złoty chłopak

Cem Söküt,

Ahmet Saraçoğlu,

Derya Alabora.

To z nimi pożegnają się widzowie. Historia Sinana, czyli nowego ukochanego Seyran oraz jego rodziców zostaje wygaszona, a aktorzy pożegnają się z serialem w 84. odcinku "Złotego chłopaka".

Wątek Seyran, na wyraźne prośby widzów, zostanie oczyszczony z „intruzów”, ale w życiu Ferita na razie niewiele się zmieni, bo jak donosi Birsen Altuntaş wątek Pelin Akil, która wciela się w postać jego nowej ukochanej Diyary będzie kontynuowany.

Czy to oznacza, że Seyran będzie teraz rywalizować z Diyarą o względy Ferita? O tym przekonamy się już niebawem.

Orhan będzie miał konkurencję

To jeszcze nie wszystko. Wiadomo już, że do serialu ma dołączyć nowa postać. Według wiadomości Birsen Altuntaş chodzi o Tayfuna, byłego ukochanego Betül (Hazal Nakit), z którą związał się Orhan (Emre Altuğ) po rozwodzie z Gülgün (Gözde Kansu).

Zobacz najnowsze zdjęcia ze "Złotego chłopaka" w galerii. Pokazujemy tam aktorów, którzy już żegnają się z serialem.

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" nastąpił dwuletni przeskok w czasie. Seyran i Ferit nie są już razem i mają już nowych partnerów. Jak potoczą się ich losy?