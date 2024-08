Złoty chłopak. Ifakat szantażowana po śmierci siostry! Zobaczy nagranie z miejsca zbrodni

Spis treści

Złoty chłopak. Serpila szantażuje Ifakat nagraniami z miejsca zbrodni

Serpila to nowa bohaterka serialu "Złoty chłopak" w którą wciela się Türkü Su Demirel. Dziewczyna pojawi się na moment pod koniec 2. sezonu i zacznie szantażować swoją ciotkę – Ifakat nagraniami z miejsca śmierci jej matki – wróżki.

Siostrzenica Ifakat zażąda jednego – dziewczyna chce zamieszkać razem z ciotką w rezydencji Korhanów.

- Czego chcesz? - wycedzi przez zęby Ifakat kiedy zobaczy, że Serpila posiada nagranie, które potwierdza, że to właśnie ona zabiła swoją siostrę.

To bardzo proste. Zabierzesz mnie teraz do tego pięknego domu, w którym mieszkasz. Od teraz i ja będę mieszkać w tej rezydencji – powie Serpila.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że ta konfrontacja z 241. odcinka zwiastuje nowe konflikty i intrygi, które Serpila wprowadzi do fabuły w trzecim sezonie "Złotego chłopaka".

Złoty chłopak 241. Przeczytaj streszczenie odcinka

Serpil, krewna Ifakat, pojawia się w biurze firmy. Chce zamieszkać w rezydencji Korhanów. Tarik wręcza Seyran bilet na samolot. Ziya obiecuje Feritowi, że osiągnie więcej niż jego dziadek. Kaya odzyskuje wolność dzięki staraniom swojej szwagierki. Tymczasem Tayyar terroryzuje Esme.

Kiedy oglądać 241. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

Premiera 241. odcinka serialu "Złoty chłopak" w poniedziałek, 2 września, o godz. 14:00 w TVP1. Przypominamy, że serial można też oglądać w serwisie VOD TVP.

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita