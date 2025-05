Zatoka szpiegów. Czy będzie 3 sezon? Jest odpowiedź TVP?

Koniec Zatoki szpiegów. Czy Franz i Eva mają przyszlość w sezonie 3 po finałowym 19 odcinku? Co czeka Franza? Zakończenie sezonu 2 daje nadzieję na ciąg dalszy – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Koniec Zatoki szpiegów. Eva porwana w finałowym 19 odcinku! Franz zaryzykuje szantaż Bergmana, by ją odbić – ZDJĘCIA

Fani liczą na 3 sezon serialu "Zatoka szpiegów" i ciąg dalszy losów Franza Neumanna!

Obecny 2 sezon serialu "Zatoka szpiegów" zakończy się w niedzielę 11.05.2025 roku! To właśnie wtedy o godzinie 20.20 na TVP1 widzowie zobaczą ostatni 19 odcinek 2 sezonu, w którym oczywiście nie zabraknie emocji! A co więcej jego finał zostawi furtkę do ewentualnego powstania 3 sezonu, gdyż zakończy się zapowiedzią, że Niemcy szykują wielką ofensywę na wschodzie i atakują Związek Radziecki.

Ale czy kolejna odsłona kultowej produkcji TVP faktycznie powstanie! Taką nadzieję mają sami widzowie, którzy pod zwiastunem ostatniego 19 odcinka 2 sezonu seriali "Zatoka szpiegów" na oficjalnym profilu Telewizji Polskiej na Facebooku wyrazili taką chęć!

- Miłość, złoto i krwawa zemsta Finałowy odcinek superprodukcji "Zatoka szpiegów" już w niedzielę o 20:20 w TVP1 - napisała Telewizja Polska, po czym w komentarzach już polała się prawdziwa lawina pytań o 3 sezon serialu "Zatoka szpiegów"!

- Czekam na następny sezon ;

- Czekam na 3 SEZON !!! Serial świetnie trzyma w napięciu, dobra fabuła. Dzięki;

Telewizja Polska zabrała głos w sprawie 3 sezonu serialu "Zatoka szpiegów"!

Ale na tym nie poprzestali i postanowi poszukać na to odpowiedzi i u źródła. Dlatego w komentarzach oficjalnie wywołali też do odpowiedzi samą Telewizję Polską, która w końcu postanowiła zabrać głos w sprawie 3 sezonu serialu "Zatoka szpiegów"! Fani wreszcie doczekali się odpowiedzi, jednak wcale nie takiej jednoznacznej!

- Może ktoś z produkcji odpowie nam na pytanie, czy planują następny sezon? - spytał produkcję jeden z komentujących.

- Mamy taką nadzieję - odpowiedziała wywołana do odpowiedzi Telewizja Polska.

- Ciekawe, czy będzie ciąg dalszy - zaczął rozważać inny, na co spotkał się z dokładnie taką samą odpowiedzią!

I to pozwoliło już myśleć części fanów, że 3 sezon serialu "Zatoka szpiegów" rzeczywiście powstanie! Do tego stopnia, że niektórzy zaczęli przekonywać innych, że faktycznie tak się stanie, a nawet wskazywać na datę możliwej premiery!

- Będzie. Prawdopodobnie w przyszłym roku - napisała jedna z internautek.

- Będzie kolejna seria w przyszłym roku - potwierdził inny.

Czy 3 sezon serialu "Zatoka szpiegów" faktycznie powstanie? Jest na to spora szansa!

Ale jaka będzie prawda i czy internauci będą mieli rację w sprawie powstania 3 sezonu serialu "Zatoka szpiegów"? Póki co Telewizja Polska jeszcze unika jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie, ale ich komentarz daje nadzieję na to, że on faktycznie powstanie!

Tym bardziej, że losy Franza Neumanna wciąż cieszą się sporym zainteresowaniem i widzowie chcą je dalej śledzić! Szczególnie, że zakończenie 2 sezonu serialu "Zatoka szpiegów" daje taką możliwość! Ale czy tak się stanie, to dowiemy się, gdy Telewizja Polska w końcu oficjalnie to potwierdzi lub zaprzeczy!