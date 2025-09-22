Emanet. Tak Yaman oświadczy się Nanie!

Relacja Nany i Yamana w tureckim serialu "Dziedzictwo" od początku jest bardzo burzliwa. Opiekunka Yusufa, do której właściciel rezydencji miał wiele uprzedzeń, z czasem zaczęła docierać do jego serca. Zimno i chłód, który Yaman nosił w sobie po śmierci Seher, zaczęły wypełniać myśli o Nanie.

Para już od pierwszych chwil nie miała ze sobą łatwo. Pojawiło się wiele kłótni, a oboje wielokrotnie stanęli w obliczu niebezpieczeństw. Ze wszystkich jednak wychodzili cało.

Zdradzamy, że za jakiś czas Nana powie Yamanowi, że go kocha! Mężczyzna już od dawna to czuje, ale kobieta długo wypierała się swoich uczuć. Wreszcie prawda wyjdzie na jaw, a pomiędzy nimi pojawi się czułość!

Yaman zdecyduje się na oświadczyny. Nana jest wybranką jego serca i to z nią chce stworzyć rodzinę dla Yuaufa. Dla niego to symboliczne wyznanie uczuć i otwarcie na wspólną przyszłość. Nana z kolei, pełna ciepła i lojalności, przyjmuje tę deklarację z wielkim wzruszeniem, ale też z odrobiną niepewności, czy Yaman potrafi całkowicie zaufać i porzucić swoje lęki.

Sceny zaręczyn pokazują zarówno romantyczną stronę relacji, jak i subtelne napięcie: Nana pragnie szczerej, spokojnej miłości, a Yaman musi pogodzić swoją dumę i nieufność z potrzebą bliskości. Ich decyzja o zaręczynach staje się punktem zwrotnym - otwiera drogę do nowego etapu, ale też zapowiada trudności, które będą musieli wspólnie przezwyciężyć.

W galerii prezentujemy zdjęcia z ZARĘCZYN YAMANA I NANY.

Kiedy zaręczyny Nany i Yamana?

Na powyższe sceny widzowie telenoweli Emanet będą musieli jeszcze trochę poczekać. Odcinek, z zaręczynami nosi numer 595 (według tureckiej numeracji). Jest szansa, że zostaną one wyemitowana w telewizji na przełomie roku.

Przypomnijmy, że emisja telenoweli "Emanet" odbywa się codziennie (od poniedziałku do niedzieli) na antenie TVP1.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.