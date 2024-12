Niebywałe, co się z nimi stało. Te tureckie aktorki są dziś nie do poznania!

Spis treści

Seriale tureckie skradły serca widzów na całym świecie, a mnóstwo osób uważa tureckie aktorki za najbardziej atrakcyjne i najzdolniejsze. Wśród gwiazd tureckiego show-biznesu znajdziemy jednak niezliczoną ilość dowodów na to, że atrakcyjny wygląd to nie tylko zasługa dobrych genów i zdrowej diety.

Turcja to najlepszy kierunek operacji plastycznych polskich gwiazd. Laluna z "Królowych życia" wydała tam miliony złotych, aby całkowicie odmienić swój wygląd. Ewelina Kubiak z "Warsaw Shore" także przeszła ogromną metamorfozę pod okiem tureckich chirurgów.

Tureckie aktorki, które korzystają z medycyny estetycznej

Patrząc na zdjęcia niektórych z tureckich aktorek, aż trudno uwierzyć, że tak mocno zmienił je upływ czasu. Hande Erçel coraz mniej przypomina siebie sprzed lat. Dlaczego? Aktorka nigdy otwarcie nie potwierdziła, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej, ale jej idealne w ostatnim czasie rysy twarzy rodzą pytania, a aktorka mierzy się z kolejnymi sugestiami fanów na temat poprawy swojego wyglądu.

"Oj Eda, uwielbiałam cię jak grałaś w "Zapukaj do moich drzwi", ale to nie była ta dziewczyna. Teraz jesteś zupełnie inna", "Hande... Zniszczyłeś siebie, co ty sobie zrobiłaś" - to komentarze fanów, jakie znaleźliśmy na jej Instagramie.

Zobacz: Te imiona z tureckich seriali nadają dzieciom rodzice w Polsce

Melisa Döngel żałuje operacji plastycznych

Melisa Döngel to niezapomniana Süreyya z serialu "Elif". Piękna aktorka na nowych zdjęciach zupełnie nie przypomina siebie sprzed lat. Jako jedna z nielicznych w tureckim show-biznesie przyznała się do urodowych poprawek, ale wyraziła przy tym skruchę. "Właściwie straciłam przez to swoją tożsamość" - wyznała w jednym z wywiadów.

Döngel robi teraz ponoć wszystko, aby pozbyć się wypełniaczy z podbródka i policzków, które kompletnie zmieniły jej rysy twarzy.

Zobaczcie w galerii największe metamorfozy tureckich aktorek. Zachwycały w tureckich serialach, ale dziś nie przypominają samych siebie!