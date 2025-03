Miłość i nadzieja. Zeynep konfrontuje się z Bülentem! Czy prawnik w końcu wyzna prawdę? Streszczenie odcinka 153 Ask ve umut (17.03.2025)

Wichrowe wzgórze. Zeynep i Halil znów w akcji

Stosunek Halila do Zeynep zmienił się, gdy uświadomił sobie, że zaczyna go coś łączyć z największym wrogiem. Firat poprzysiągł nad grobem rodziców, że nie zapomni o krzywdach, jakie wyrządziła im rodzina Aslani.

Szybko jednak dojdzie do sytuacji, w której para znów połączy siły. Zeynep odbierze telefon i dowie się, że Ali - chłopiec, który kiedyś ich narysował, zaginął. Jego babcia jest zrozpaczona tym zniknięciem. Halil postanowi, że pojedzie wraz z Zeynep do staruszki, by jak najszybciej rozpocząć poszukiwania.

Na miejscu para dowie się, że dziadek obiecał chłopcu rower. Kiedy poszedł do pracy, by na niego zarobić, ale miał wypadek i jest w ciężkim stanie. Halil i Zeynep natychmiast zaoferują jej, że rozpoczną poszukiwania.

Właściciel farmy przejrzy rysunki chłopca, żeby odszukać jakąś wskazówkę. Jego zdaniem, chłopiec ma wyrzuty sumienia z powodu wypadku dziadka i poszedł samotnie do lasu. Para niezwłocznie tam wyruszy.

Czy uda się im odnaleźć Aliego?

Kiedy 124 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 124 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w piątek, 7 marca o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt