Wichrowe wzgórze. Zaręczyny Zeynep i Alpera! Songul tryumfuje, narzeczona ociera łzy. Streszczenie 217. odcinka Rüzgârlı Tepe (17.05.2025) - ZDJĘCIA

Fani tureckiej telenoweli "Wichrowe wzgórze" nie będą mogli wyjść z szoku! Czy to już koniec miłości Halila i Zeynep? Dziewczyna zgodzi się zostać żoną Alpera, chociaż czuje do niego tylko nienawiść i obrzydzenie! Zobacz na ZDJĘCIACH, jak dojdzie do zaręczyn Zeynep i Alpera.