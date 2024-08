Tak zaczyna się nowy turecki serial. Rozerwali nas na kawałki, ale nadszedł czas rozliczenia

Dziedzictwo. Seher oszuka wszystkich! Ucieczka to jeszcze nie wszystko! Streszczenie 311. odcinka Emanet [10.07.2024]

Już we wrześniu br. na antenie TVP rozpocznie się emisja nowego tureckiego serialu "Rüzgârlı Tepe", który w Polsce będzie znany pod tytułem "Wichrowe wzgórze". To turecka telenowela, która wskoczy na antenę zaraz po finale 2. sezonu "Złotego chłopaka".

My już obejrzeliśmy pierwsze odcinki "Rüzgârlı Tepe" i oto czego udało nam się dowiedzieć. Co wydarzy się w 1. odcinku serialu "Wichrowe wzgórze"?

Wichrowe wzgórze odcinek 1. Co się wydarzy?

W 1. odcinku serialu "Wichrowe wzgórze" Hilal dociera ze Stambułu do miasteczka, w którym rządzi znienawidzona przez niego rodzina Aslanlı.

Zeynep prowadzi tam z rodziną swoje gospodarstwo rolne – dziewczyna sprawnie zarządza pracownikami, sama dogląda upraw na farmie i najczęściej porusza się na traktorze. Drogi Hilala i Zeynep w końcu się przetną, a między nimi wywiąże się pierwsza kłótnia.

Już w 1. odcinku zobaczymy retrospekcję, która wyjaśni, dlaczego Hilal tak nienawidzi rodziny Zeynep. Okaże się, że w przeszłości jego ojciec pracował w rezydencji Aslanlı, a oni oskarżyli go o kradzież. Ihan został niesłusznie wtrącony do więzienia, w którym zmarł.

- Zostawcie mojego ojca. On by tego nie zrobił! Puśćcie go! - słyszymy, jak młody Hilal błaga stróżów prawa, aby nie zabierali mu ojca.

Hilal z pomocą swojego przyjaciela chce odkupić dom, w którym się wychował, a następnie zniszczyć rodzinę Aslanlı.

Rozerwali nas na kawałki, rozdzielili na zawsze. Ale teraz wszystko się zmieni. Przyszedł czas rozliczenia – mówi Hilal.

Następnie akcja przenosi się do rezydencji, do której przybywa matka Zeynep i Selmy. Ta druga wkrótce ma się zaręczyć z chłopakiem z bogatej rodziny. Tymczasem babcia dziewczyn nie może pogodzić się ze śmiercią syna. Po jego odejściu w rodzinie wszystko zaczęło się psuć.

Niedługo potem Zeynep przydarzy się wypadek i pomoże jej nie kto inny jak Hilal. Mężczyzna odwiezie ją do domu i dopiero wtedy zda sobie sprawę, z kim ma do czynienia. Hilal z trudem opanuje emocje, a na dodatek matka Zeynep, w podzięce za uratowanie córki, zaprosi go na przyjęcie zaręczynowe Selmy.

- Pozwól, żebyśmy mogli Ci w ten sposób podziękować – powie Tülay Aslani, która nie będzie świadoma, że zaprasza pod swój dach największego wroga.

Kiedy 1. odcinek serialu Wichrowe wzgórze w tv?

Premiera 1. odcinka nowego tureckiego serialu pt. "Wichrowe wzgórze" już w piątek, 6 września, o godz. 14:00 na antenie TVP1.

O serialu "Wichrowe wzgórze"

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze"

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt