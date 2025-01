Wichrowe wzgórze. Gulhan odwróci się od Zeynep! To koniec ich przyjaźni?

Miłość i nadzieja. Tak Yildiz udzieli Kuzeyowi i Elif symbolicznego ślubu! Streszczenie odcinka 126 Ask ve umut (06.02.2025)

Wichrowe wzgórze. Gulhan zmieni zachowanie wobec Zeynep. Dlaczego?

Czy Zeynep faktycznie ściąga kłopoty na Halila i jego rodzinę? Songul jest wręcz przekonana, że to dziewczyna stoi za wszystkim, co ostatnio ich spotkało. Kiedy dowie się, że właściciel farmy ostatnio został postrzelony, całą winę zrzuci na Zeynep! Nie ma pojęcia, że ta bardzo martwi się o Halila i próbuje pomóc mu nie wpakować się w poważne problemy.

Songul, wiedziona nienawiścią do Zeynep, pójdzie do szklarni i w ataku szału zniszczy sadzonki dziewczyny. Kiedy ona to zobaczy, będzie zrozpaczona! Zapyta Songul wprost, czego od niej chce.

A ty? Czego chcesz od moich bliskich? We wszystko się wtrącasz. Nie ma rzeczy, która nie przydarzyłaby się nam przez ciebie. Miałaś nas zostawić, ale ty nie słuchasz!

- wykrzyczy wściekła ciotka.

Na jej krzyki, w szklarni pojawi się Gulhan, która chwyci Zeynep za rękę. Kiedy jednak dziewczyna odjedzie, Songul powie Gulhan, że nie podoba się jej to, że ciągle staje w jej obronie. Wyzna jej, że ostatnio Halil został postrzelony, licząc, że ta zmieni swoje zachowanie wobec Zeynep.

Wkrótce okaże się, że jej się to udało! Gulhan tak bardzo przejmie się słowami ciotki, że zemdleje! Kiedy się ocknie, stanie się zimna i obojętna wobec przyjaciółki.

Nawet na mnie nie spojrzała. Jest obrażona. Nie wiem, co się stało

- wyzna Zeynep, kiedy Selma zauważy, że jest przygnębiona.

Kiedy 96 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 96 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany we wtorek, 28 stycznia o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt