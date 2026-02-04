Wichrowe wzgórze, odcinek 354: Zeynep ukryje przed Halilem swoje cierpienie! Prawda o zemście Songul wyjdzie na jaw? - ZDJĘCIA

"Wichrowe wzgórze" odcinek 354 - piątek, 6.02.2026, o godz. 14.00 w TVP1

Marzenie pary głównych bohaterów tureckiej telenoweli "Wichrowe wzgórze", Zeynep i Halila, o wyjeździe do Francji nie spełni się przez intrygi i kłamstwa Songul. Ciotka, która wychowała mężczyznę, nadal będzie miała ogromny wpływ na jego życie i małżeństwo.

Bez większego trudu uczyniła z Zeynep swoją ofiarą, okłamując wszystkich, że jest sparaliżowana i nie może chodzić. Żona Halila całkowicie poświęciła się opiece nad zakłamaną manipulantką, rezygnując z szansy, jaką dostała od ukochanego, który zaoferował jej własny projekt perfum i wyjazd z Turcji do Francji.

Zeynep oparzy się przez ciotkę Halila w 354 odcinku "Wichrowe wzgórze"

W 354 odcinku serialu "Wichrowe wzgórze" w domu Halila dojdzie do wypadku. Zeynep oparzy się zupą, którą będzie karmiła Songul, kiedy ta nadal będzie udawała kalekę. Silne poparzenie sprawi jej ból, lecz zauważy także, że ciotka Halila poruszy nogami.

Oszustka szybko wymyśli wytłumaczenie, czerpiąc satysfakcję z tego, że owinęła sobie Zeynep wokół palca i w pełni kontroluje sytuację w domu. Zakpi ze wszystkich! Znowu jej się uda i będzie pewna, że nikt się nie dowie, że wcale nie jest sparaliżowana.

Halil w 354 odcinku serialu "Wichrowe wzgórze" będzie wspierał Zeynep, podejrzewając jednak ciotkę o złe intencje, że coś kręci i wyżywa się na jego żonie. Podczas romantycznych chwile we dwoje, kiedy Zeynep spróbuje ukryć przed Halilem poparzenie, on nagle zauważy jej cierpienie.

- Co się stało?

- Nic poważnego...

- Pokaż! Zeynep, chcę zobaczyć...

- To był wypadek...

- Moja ciotka prawda? Tak przypuszczałem. Wykorzystuje chorobę, żeby cię dręczyć. Mści się na tobie! Chodźmy do pokoju. Opatrzę ci rękę, ale to nie koniec sprawy. Porozmawiamy o tym...

„Wichrowe wzgórze” – gdzie i kiedy oglądać?

Premierowe odcinki telenoweli "Wichrowe wzgórze" od poniedziałku do piątku o godz. 14.00 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki „Wichrowe wzgórze” można oglądać w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - o czym jest turecki serial w TVP1?

Halil Fırat powraca do rodzinnego miasteczka po wielu latach nieobecności. Jako dziecko stracił rodziców w tragicznych okolicznościach, przez co dorastał pod opieką ciotki Songul. Teraz, już jako dorosły mężczyzna, chce zemścić się na rodzinie, którą obwinia o cierpienia swoich bliskich. Halil jest przepełniony gniewem i pragnieniem odwetu, co staje się motywem przewodnim jego działań.

Jednak jego plany komplikują się, gdy przypadkiem spotyka Zeynep, młodą kobietą pochodzącą z wpływowej i zamożnej rodziny. Pomimo swojego statusu społecznego, Zeynep prowadzi skromne życie. Pracuje w fabryce, aby wspierać swoją ukochaną babcię, która opiekuje się nią od dziecka. Dziewczyna nie jest szczęśliwa – jej życie jest pełne obowiązków, a relacje z rodziną są często skomplikowane.

Halil zaczyna zmieniać swoje podejście pod wpływem spotkania z Zeynep. Miłość, która się między nimi rozwija, wprowadza zamieszanie w jego dotychczasowe plany. Zeynep z kolei staje przed wyborem między lojalnością wobec rodziny a uczuciami do mężczyzny, który w przeszłości mógłby być ich wrogiem.