Złoty chłopak, odcinek 255: Kłamstwa zniszczą związek Seyran i Sinana

W poprzednim odcinku (254) Esme poinformowała Kazima o wizycie Ayli, podczas której usłyszała, iż Seyran absolutnie nie zasługuje na jej syna. Mężczyzna zapowiedział szybką interwencję i surowe potraktowanie intrygantki. Tymczasem Ayla kontynuowała swoje manipulacje mające na celu zniszczenie relacji Seyran i Sinana, posuwając się nawet do wykorzystania sprytnego podstępu, aby zatrzymać potomka w rodzinnej posiadłości. Równolegle Ferit w pełnej konspiracji wspierał Seyran w poszukiwaniach nowego gniazdka dla niej i jej męża. Z kolei dziadek Diyar stanowczo odrzucał relację wnuczki z Feritem, a sam Sinan odczuwał ogromny lęk przed porzuceniem samotnej matki.
Co wydarzy się w 255. odcinku serialu „Złoty chłopak”?
Seyran wspólnie z Feritem wizytuje luksusową posiadłość i ostatecznie postanawia podpisać umowę najmu, całkowicie ignorując zdanie Sinana. Z drugiej strony ukochany również mija się z prawdą, ponieważ za wszelką cenę pragnie uniknąć wyprowadzki i pozostać u boku matki. Równocześnie dziadek Diyar formułuje kategoryczne ultimatum, obiecując akceptację Ferita wyłącznie po oficjalnych oświadczynach z jego strony. Mimo trwających zawirowań, Seyran podejmuje ostateczną decyzję o rozpoczęciu zawodowej kooperacji z Feritem przy projektowaniu najnowszej linii biżuterii. W tym samym czasie Kazim intensywnie drąży temat korzeni i przeszłości Abidina.
O której godzinie i gdzie oglądać serial „Złoty chłopak”?
Turecką telenowelę „Złoty chłopak” nadaje stacja TVP1, a kolejne epizody trafiają na ekrany w dni robocze punktualnie o 14:00. Najnowszą, 255. odsłonę tej dramatycznej opowieści zaplanowano na środę, 25 marca 2026 roku. Ten konkretny epizod zagwarantuje odbiorcom potężną dawkę nieoczekiwanych zwrotów akcji oraz skomplikowanych spisków. Regularne śledzenie popołudniowych pasm telewizyjnej Jedynki daje fanom możliwość codziennego obcowania z burzliwymi perypetiami Ferita, Seyran czy Sinana.
Pełna obsada i aktorzy występujący w serialu „Złoty chłopak”
Na ekranie pojawia się cała plejada utalentowanych artystów:
- Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir odgrywający Ferita Korhana
- Çetin Tekindor kreujący postać Halisa Korhana
- Şerif Sezer grająca Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako serialowa İfakat Korhan
- Emre Altuğ występujący jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako wierny Abidin
- Beril Pozam odgrywająca Sunę Şanlı
- İrem Altuğ kreująca Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar wcielająca się w Şefikę
- Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay w roli Latifa
- Selen Özbayrak występująca jako Dicle
- Umut Gezer kreujący Yusufa
- Taro Emir odgrywający Tekina Kayę
- Binnur Kaya jako Nükhet