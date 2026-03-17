Złoty chłopak, odcinek 255: Kłamstwa zniszczą związek Seyran i Sinana

W poprzednim odcinku (254) Esme poinformowała Kazima o wizycie Ayli, podczas której usłyszała, iż Seyran absolutnie nie zasługuje na jej syna. Mężczyzna zapowiedział szybką interwencję i surowe potraktowanie intrygantki. Tymczasem Ayla kontynuowała swoje manipulacje mające na celu zniszczenie relacji Seyran i Sinana, posuwając się nawet do wykorzystania sprytnego podstępu, aby zatrzymać potomka w rodzinnej posiadłości. Równolegle Ferit w pełnej konspiracji wspierał Seyran w poszukiwaniach nowego gniazdka dla niej i jej męża. Z kolei dziadek Diyar stanowczo odrzucał relację wnuczki z Feritem, a sam Sinan odczuwał ogromny lęk przed porzuceniem samotnej matki.

Co wydarzy się w 255. odcinku serialu „Złoty chłopak”?

Seyran wspólnie z Feritem wizytuje luksusową posiadłość i ostatecznie postanawia podpisać umowę najmu, całkowicie ignorując zdanie Sinana. Z drugiej strony ukochany również mija się z prawdą, ponieważ za wszelką cenę pragnie uniknąć wyprowadzki i pozostać u boku matki. Równocześnie dziadek Diyar formułuje kategoryczne ultimatum, obiecując akceptację Ferita wyłącznie po oficjalnych oświadczynach z jego strony. Mimo trwających zawirowań, Seyran podejmuje ostateczną decyzję o rozpoczęciu zawodowej kooperacji z Feritem przy projektowaniu najnowszej linii biżuterii. W tym samym czasie Kazim intensywnie drąży temat korzeni i przeszłości Abidina.

O której godzinie i gdzie oglądać serial „Złoty chłopak”?

Turecką telenowelę „Złoty chłopak” nadaje stacja TVP1, a kolejne epizody trafiają na ekrany w dni robocze punktualnie o 14:00. Najnowszą, 255. odsłonę tej dramatycznej opowieści zaplanowano na środę, 25 marca 2026 roku. Ten konkretny epizod zagwarantuje odbiorcom potężną dawkę nieoczekiwanych zwrotów akcji oraz skomplikowanych spisków. Regularne śledzenie popołudniowych pasm telewizyjnej Jedynki daje fanom możliwość codziennego obcowania z burzliwymi perypetiami Ferita, Seyran czy Sinana.

Pełna obsada i aktorzy występujący w serialu „Złoty chłopak”

Na ekranie pojawia się cała plejada utalentowanych artystów:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir odgrywający Ferita Korhana

Çetin Tekindor kreujący postać Halisa Korhana

Şerif Sezer grająca Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako serialowa İfakat Korhan

Emre Altuğ występujący jako Orhan Korhan

Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako wierny Abidin

Beril Pozam odgrywająca Sunę Şanlı

İrem Altuğ kreująca Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar wcielająca się w Şefikę

Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay w roli Latifa

Selen Özbayrak występująca jako Dicle

Umut Gezer kreujący Yusufa

Taro Emir odgrywający Tekina Kayę

Binnur Kaya jako Nükhet

