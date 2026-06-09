Panna młoda, odcinek 118: Yonca straci ciążę? Plan Beyzy, by złapać Cihana na dziecko, legnie w gruzach - ZDJĘCIA

„Panna młoda” odcinek 118 – wtorek, 9.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 118. odcinku serialu „Panna młoda” ciąża Yoncy znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie. Na razie niczego nieświadoma Beyza kontynuuje swoją grę, licząc, że po porodzie przejmie dziecko przyjaciółki i przedstawi je jako syna Cihana. Przyszła matka będzie musiała podjąć niezwykle trudną decyzję, która zaważy na losach wszystkich zaangażowanych w ten misterny plan.

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Ciąża Yoncy doprowadziła do intrygi Beyzy z dzieckiem Cihana w „Panna młoda”

Ciężarna Yonca została na lodzie, gdy jej były partner, Nusret, poznał brutalną prawdę. Ojciec Beyzy odkrył, że rozwój dziecka wskazuje na znacznie dłuższą ciążę, niż trwał ich potajemny romans, co jednoznacznie wykluczyło jego ojcostwo. W przypływie wściekłości natychmiast zerwał z młodą kochanką. Mimo to mężczyzna zaangażował się w oszustwo Beyzy, a losy jego i Yoncy nieustannie się krzyżują w trakcie podtrzymywania kłamstwa o rzekomym dziecku Cihana.

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Potworna diagnoza dla Yoncy w 118 odcinku „Panna młoda”. Urodzi chore dziecko?

Prawdziwy dramat rozegra się w gabinecie lekarskim. W 118. odcinku tureckiego hitu „Panna młoda” Yonca dowie się, że ryzyko utraty dziecka jest ogromne. Konieczne okażą się dodatkowe testy, co tylko pogorszy i tak już beznadziejną sytuację. Co więcej, chociaż kobieta wkroczyła już w piąty miesiąc, lekarze zasugerują jej możliwość legalnej terminacji ciąży, jeśli najgorsze przypuszczenia się potwierdzą.

– Mamy wyniki badań. Genetycznie jest pani w grupie wysokiego ryzyka – uprzedzi pacjentkę lekarka. – To znaczy? Chyba nie chodzi o dziecko? – Nie mogę tego wykluczyć. Trzeba wykonać amniopunkcję, jednak wiąże się z nią ryzyko poronienia. – Można jej uniknąć? – Wtedy nie zdiagnozujemy ewentualnej niepełnosprawności. – Moje dziecko może być niepełnosprawne? – Istnieje taka możliwość i jeśli badanie to wykaże, będzie pani mogła zdecydować się na aborcję. Ma pani do tego prawo...

Yonca nie powie Beyzie o diagnozie lekarki w 118 odcinku „Panna młoda”

Widzowie 118. odcinka „Panny młodej” będą zastanawiać się, czy przerażona dziewczyna zgodzi się na inwazyjne testy. Tylko one mogą jednoznacznie potwierdzić obecność wad genetycznych u rozwijającego się płodu. W przypadku tragicznej diagnozy Yonca otrzyma możliwość przerwania ciąży. Wstępnie kobieta postanowi zataić przed swoją wspólniczką informacje o potencjalnej niepełnosprawności malucha. Niestety, kolejne wyniki nie pozostawią złudzeń co do zdrowia dziecka, a Beyza pozna całą brutalną prawdę dopiero po pewnym czasie.