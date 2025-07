Spis treści

"Wichrowe wzgórze" (oryg. Rüzgarlı Tepe) to turecka telenowela, która zadebiutowała na antenie TVP1 we wrześniu 2024 roku. To historia bohaterów, którym na drodze do szczęśliwej miłości stoi przeszłość. Główny bohater, Halil, do szaleństwa zakochuje się w pięknej Zeynep, ale początkowo nienawiść jest silniejsza niż jego uczucia. Para musi borykać się z wieloma przeciwnościami losu, a niebezpieczeństwo czyha na nich nawet ze strony najbliższej rodziny (ciotka Songul).

Wichrowe wzgórze - kiedy koniec?

Turecka telenowela "Wichrowe wzgórze" składa się z dwóch sezonów. Oba zostały już wyemitowane w Turcji (finałowy odcinek 2. sezonu, który kończy całą historię Halila i Zeynep, został pokazany 29 czerwca 2025 roku na antenie Kanal 7).

Polscy widzowie za chwilę zobaczą dopiero koniec 1. sezonu serialu. Oznacza to, że przed nami jeszcze wiele wątków związanych z Zeynep i Halilem. Jeśli Telewizja Polska zdecyduje się wyemitować drugi sezon w całości, finałowy odcinek zobaczymy za wiele miesięcy.

Wichrowe wzgórze - tak kończy się historia Zeynep i Halila

Produkcja serialu w Turcji już się zakończyła, dlatego postanowiliśmy obejrzeć ostatni odcinek i oto, czego się dowiedzieliśmy. Finał serialu "Wichrowe wzgórze" będzie pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Tego z pewnością nikt się nie spodziewał!

Już od pierwszego odcinka serialu losy głównych bohaterów sprawiały, że widzowie nie mogli usiedzieć w miejscu. Ale to, co wydarzy się w ostatnim odcinku, dosłownie wprawi ich w osłupienie!

Wichrowe wzgórze. Zeynep umrze podczas porodu w ostatnim odcinku?

Drugi, a zarazem ostatni sezon telenoweli "Wichrowe wzgórze" rozpocznie się tym, że Zeynep, która dopiero co poślubiła Halila, pozna całą prawdę. To spowoduje, że para, zamiast rozpocząć szczęśliwe, wspólne życie, będzie ze sobą skłócona.

Już teraz możemy zdradzić, że wreszcie dojdą do porozumienia, choć Songul będzie bardzo mocno mieszała w ich życiu. Za jakiś czas okaże się, że Zeynep i Halil spodziewają się dziecka!

To właśnie moment porodu będzie jedną ze scen kończących serial "Wichrowe wzgórze". Niestety, podczas porodu dojdzie do komplikacji... Czy Zeynep umrze?

Jaki będzie finał historii Zeynep i Halila?

Bohaterów "Wichrowego wzgórza" czeka ogromny dramat. Widzowie zobaczą, jak u Zeynep rozpoczyna się akcja porodowa, a Halil zanosi ją do sypialni. Podczas, gdy kobieta będzie wydawać na świat ich dziecko, on z niecierpliwością będzie czekał z resztą rodziny za zamkniętymi drzwiami.

Ale... nagle rozlegnie się krzyk Tulay.

Zeynep, kochanie! Zeynep, kochana córko, otwórz oczy! Zeynep!

W kolejnej scenie zobaczymy zapłakanego Halila. Czy to oznacza, że Zeynep umrze podczas porodu?

Tak się kończy serial "Wichrowe wzgórze" - ZDJĘCIA

Kluczowe będą tu ostatnie sceny finałowego odcinka "Wichrowe wzgórze". Zobacz je w naszej galerii ZDJĘĆ. Scenarzyści mocno zaskoczą wszystkich widzów!