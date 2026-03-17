Dziedzictwo, odcinek 868. Weterynarz ratuje ranną Nanę, która ucieka za granicę

W poprzedniej odsłonie „Dziedzictwa” (odcinek 867) Nana i Yusuf ukrywali się przed stróżami prawa oraz ludźmi Trucizny w opustoszałym obiekcie. Stan zranionej Nany ulegał pogorszeniu, jednak kobieta kategorycznie odrzuciła pomysł udania się do placówki medycznej, bojąc się wykrycia przez przeciwników. Yusuf starał się sprowadzić ratunek, ale ostatecznie z opresji wyciągnęła go Nana. W tym samym czasie Ferit bił się z myślami i uczuciami względem uciekinierki. Gdy Nana zdobyła aparat telefoniczny, połączyła się z Pinar. Ta natychmiast przybyła na ratunek, choć niebezpieczeństwo nadal wisiało w powietrzu.

Dziedzictwo. Co wydarzy się w 868 odcinku?

Nana znajduje się na granicy życia i śmierci, ale powraca do zdrowia za sprawą Barana – weterynarza i znajomego Pinar. Kobieta wręcza przyjaciółce gotówkę oraz namiary na człowieka, który ma wywieźć ją i chłopca z kraju. Nana, pragnąc chronić Pinar, błyskawicznie opuszcza lecznicę dla zwierząt. Niedługo potem w tym samym miejscu zjawia się Szakal. Pinar milczy na temat miejsca pobytu uciekinierów, przez co ponosi surowe konsekwencje. Volkan w ostatnim momencie powiadamia Ferita o posunięciu Ayse. W międzyczasie stęskniona Doga natrafia w mieszkaniu na telefon Ferita i wykonuje połączenie do matki. Ayse na próżno stara się wyciągnąć informacje o ich lokalizacji. Wkrótce zjawia się Ferit i brutalnie przerywa pogawędkę.

Gdzie i o której godzinie oglądać serial Dziedzictwo?

Turecką produkcję „Dziedzictwo” można śledzić codziennie o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premiera 868. odcinka została zaplanowana na wtorek, 24 marca 2026 roku. Osoby, które nie mogą zasiąść przed ekranem w wyznaczonym czasie, mają możliwość nadrobienia zaległości w sieci. Wszystkie odcinki są udostępniane na platformie TVP VOD.

O czym jest serial Dziedzictwo? Poznaj obsadę

Seher oraz Kevser to siostry, których ojcem jest Yusuf. Rodzina funkcjonuje dość ubogo, lecz cieszy się wspólnym szczęściem. Sytuacja ulega zmianie, kiedy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego przedstawiciela rodu Kyrymly. Na świat przychodzi syn, któremu nadaje imię po dziadku. Po pewnym czasie jej mąż umiera, a dodatkowo kobieta zapada na poważną dolegliwość. W ostatnich chwilach życia błaga siostrę, by przejęła pieczę nad pięciolatkiem. Niedługo potem Kevser odchodzi. Młody Yusuf trafia pod skrzydła bezlitosnego i oschłego Yamana. Od tego momentu Seher podejmie walkę o odzyskanie siostrzeńca.

W serialu występują: