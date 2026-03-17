Panna młoda, odcinek 54: Cemil wyrzeknie się Hancer! Pozna całą prawdę o siostrze - ZDJECIA

"Panna młoda" odcinek 54 - środa, 25.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2
Po wydarzeniach związanych z nagraniem i decyzją o rozstaniu z Cihanem, Hancer nie da się już przekonać do ratowania małżeństwa. Mężczyzna, widząc mur w jej oczach, odpuści i odwiezie ją pod dom brata. Samochód zatrzyma się na drodze, ale zanim Cihan zdąży wysiąść, drzwi otworzą się z impetem. Na schodach stanie Cemil. Nie będzie już tym samym człowiekiem – zmęczonym i wycofanym. W jego spojrzeniu pojawi się chłód i coś obcego.
Cemil wściekły na Hancer. Wyrzeknie się siostry!
— Trochę późno — powie lodowato — ale w końcu zrozumiałem to, co powinienem był zrozumieć dawno temu.
Hancer zamarznie.
— Bracie…
— Wejdź do domu! — przerwie jej ostrym tonem. Bez słowa wyjaśnienia wyrwie walizkę z ręki Cihana i rzuci mu pełne pogardy spojrzenie. Drzwi zamkną się przed mężczyzną z głuchym trzaskiem. W środku zapanuje ciężka atmosfera.
— Bracie… nie zapytasz mnie, dlaczego tu jestem? — zapyta cicho Hancer.
— Nie.
— Dlaczego?
— Bo ci nie wierzę.
Te słowa uderzą w nią jak policzek.
— Co się stało? Dlaczego tak ze mną rozmawiasz?
Cemil odwróci się gwałtownie.
— Gra się skończyła! — wybuchnie. — Przestań mnie okłamywać! Ja już nie mam siostry!
Hancer cofnie się o krok, a jego kolejne słowa będą jeszcze bardziej bolesne.
— Odkąd się sprzedałaś… nie mamy o czym rozmawiać.
To będzie moment, w którym jej świat zacznie się rozpadać. Cemil zamknie się w swoim pokoju, a w domu zapadnie cisza. Wtedy do akcji wkroczy Derya.
— Co się stało? — zapyta z pozorną niewinnością. — Czy Cemil powiedział nieprawdę?
Hancer spojrzy na nią przez łzy.
— Co zrobiłaś?
— Powiedziałam mu wszystko. Ze szczegółami — odpowie bez skrupułów.
Na Hancer spadnie kolejny cios. Derya wyzna, że ujawniła prawdę o pieniądzach, małżeństwie z Cihanem i chorobie Cemila.
— Pochowałaś go żywcem… — wyszepcze załamana Hancer.
— Sama jesteś sobie winna — odpowie chłodno bratowa.
Zostawiona sama, Hancer spróbuje jeszcze dotrzeć do brata. Zapuka do jego drzwi, błagając o rozmowę.
— Bracie… zrobiłam to dla ciebie. Chciałam cię uratować…
Ale z drugiej strony nie padnie żadna odpowiedź. Załamana kobieta osunie się na podłogę, czując, że właśnie straciła ostatnie miejsce, które mogła nazwać domem. Mimo wszystko Hancer nie podda się i spróbuje naprawić relację. Przygotuje ulubioną kolację brata – pilaw i ajran, tak jak dawniej. Gdy Cemil wyjdzie z pokoju, ona spróbuje się uśmiechnąć.
— Bracie, spójrz… zrobiłam twoje ulubione danie. Spróbuj chociaż trochę.
Jednak jego reakcja będzie lodowata.
— Nie chcę. Mam już wszystkiego dość — powie.
Po chwili doda słowa, które złamią ją ostatecznie:
— Wychowałem siostrę, która nigdy nie ma dość.
I wyjdzie, trzaskając drzwiami.
Kolacja wystygnie, a razem z nią resztki nadziei Hancer. Noc okaże się jeszcze bardziej bolesna. Cemil nie wróci do domu. Nad ranem Hancer pobiegnie do jego sklepu, przeczuwając najgorsze.
Hancer wygnana z rodziny
Na drzwiach zobaczy kartkę: „Na sprzedaż”.
W środku dostrzeże brata, śpiącego na krześle. Obudzi go i spróbuje jeszcze raz.
— Proszę cię, nie milcz. Wściekaj się, krzycz… ale nie milcz.
Cemil nawet na nią nie spojrzy.
— To, co miałem do powiedzenia, wisi na drzwiach.
Po tych słowach zamknie drzwi niemal przed jej twarzą. Hancer zostanie sama, z dłonią opartą o zimne szkło. Po drugiej stronie zobaczy tylko jego plecy… i kartkę, która będzie symbolem końca wszystkiego.