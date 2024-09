Spis treści

Wichrowe wzgórze, odc. 2. Zeynep dowie się, kim jest Halil!

Zeynep, jej siostry i matka są przerażone wizją opuszczenia rodzinnej posiadłości. Zupełnie nie spodziewały się, że na przyjęciu zaręczynowym Selmy dowiedzą się, że tracą majątek!

Okazuje się jednak, że matka Zeynep była świadoma kłopotów finansowych rodziny. Liczyła jednak, że zanim stanie się najgorsze, wyda córkę bogato za mąż.

Tak! Wiedziałam o wszystkim! Ale nie spodziewałam się, że to rozwinie się tak szybko, Zeynep. pomyślałam, że porozmawiamy o wszystkim po zakończonych zaręczynach. Nie jestem głupia. Zostaliśmy zhańbieni! Prosiłam, żeby dali nam czas. Jesteśmy wielką rodziną Aslanów... Myślałam, że przynajmniej uznają nasze nazwisko

- opowie córce Zümrüt.

Czytaj także: Gökberk Yıldırım - przystojny Halil z nowego tureckiego serialu. Aktor ma szansę stać się ulubieńcem fanek?

Tymczasem Halil odwiedzi groby swoich rodziców i poprzysięgnie zemstę.

- Nie ma rekompensaty za noce, które moja siostra spędziła płacząc pod kołdrą, przytulając twoje zdjęcie. Ale za wszystko dostanę zapłatę. Tato, mama nie pozwoliła mi ich zmusić, żeby za to zapłacili. Okazała miłosierdzie nawet największemu wrogowi. Kazali ci umierać w więzieniu. A mama zachorowała i z dnia na dzień topniała na moich oczach. A mimo tego, nie chciała nikogo skrzywdzić. Ale ja nie prześpię już ani jednej nocy bez zemsty! - powie.

Zeynep postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i uda się do prawnika. Liczy, że dowie się, kim tak naprawdę jest Halil. To, co tam usłyszy, wprawi ją w osłupienie!

Mecenas wyjawi dziewczynie, że Halil Firat był biznesowym partnerem jej ojca, ponieważ ten miał od dłuższego czasu kłopoty finansowe. Mężczyźni dokonali wspólnej inwestycji, a ponieważ ojciec dziewczyny nie był w stanie zapłacić csojej części, zadłużył się u Halila.

Później niestety zmarł i nie zdążył spłacić zobowiązania

- usłyszy Zeynep.

Pomimo tego, co powiedział jej prawnik, dziewczyna nie uwierzy, że jej ojciec mógł zrobić coś takiego. Oświadczy, że pójdzie do fabryki i sprawdzi każdy dokładnie każdy dokument.

Kiedy 3. odcinek serialu "Wichrowe wzgórze" w TV?

Widzowie zobaczą 3. odcinek tureckiej telenoweli we wtorek, 10. września o godzinie 14. w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana dzień później, w środę, 11. września o godzinie 6:05 na tym samym kanale.

Zobacz w GALERII ZDJĘĆ, co dokładnie wydarzy się w 3. odcinku telenoweli "Wichrowe wzgórze"!

O serialu "Wichrowe wzgórze"

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Czytaj także: W rolę Zeynep wciela się Cemre Arda. Aktorski debiut i od razu główna rola!

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze"

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt