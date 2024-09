Miłość i nadzieja. Ege wyzna Zeynep co do niej czuje! "Wiem, że to nie najlepszy moment, ale muszę ci coś powiedzieć". Streszczenie odcinka 34 Ask ve umut (18.09.2024)

Spis treści

Wichrowe wzgórze. Halil przejmie dom rodziny Aslan? Mocny początek serialu!

Wygląda na to, że widzowie tureckiego serialu "Wichrowe wzgórze" nie będą narzekali na nudę! Produkcja zaskoczy nas już od pierwszego odcinka, kiedy to Halil pozna piękną Zeynep i uświadomi sobie, że jest ona córką jego największego wroga! Później będzie jeszcze mocniej! Wyjaśniamy, co wydarzy się w 2. odcinku telenoweli.

Kiedy Halil odprowadzi do domu Zeynep, jej matka zaprosi go na przyjęcie zaręczynowe jej drugiej córki, Selmy. Kobieta nie ma zielonego pojęcia, że wpuszcza do swojego domu człowieka, który pragnie zemsty na jej rodzinie. Pragnie, by jej córka wyszła bogato za mąż, ale jej plany zrujnuje Halil i prawnicy, którzy pojawią się na uroczystości!

Czytaj także: W rolę Zeynep wciela się Cemre Arda. Aktorski debiut i od razu główna rola!

Zanim jednak to się stanie, pomiędzy Halilem a Zeynep czuć będzie chemię. Mężczyzna zaprosi piękność do tańca, a wszyscy będą wprost zachwyceni jego wyczynami na parkiecie. Sielankę przerwie pojawienie się jego prawników.

Majątek rodziny Aslan zostaje przeniesiony na wierzyciela. Nowy właściciel posiadłości chce, abyście do jutra ją opuścili

- powie adwokat do zaskoczonej Zeynep.

O jakim długu pan mówi? Kto jest tak bezczelny i was tu przysłał? Pytam, odpowiadajcie!

- powie Zeynep, a w tłumie usłyszeć będzie głos Halila:

Ten bezczelny to ja!

Czytaj także: Gökberk Yıldırım - przystojny Halil z nowego tureckiego serialu

Tragedia na zaręczynowym przyjęciu Selmy

Atmosfera na przyjęciu zaręczynowym zepsuje się w jednej chwili!

Nie możesz skonfiskować naszego domu i niczego, co do nas należy! Nigdy ci na to nie pozwolę!

- wysyczy Zeynep do Halila.

Ten jednak odpowie, że nie prosi ją o pozwolenie. Przyjęcie się zakończy, a Selma będzie totalnie załamana. Siostra, na którą ta wiadomość także spadła jak grom, mimo wszystko będzie starała się ją pocieszyć.

Kiedo oglądać 2. odcinek serialu "Wichrowe wzgórze" w TV?

Widzowie zobaczą 2. odcinek tureckiej telenoweli w poniedziałek, 9. września o godzinie 14. w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana dzień później, we wtorek, 10. września o godzinie 6:05 na tym samym kanale.

Zobacz w GALERII ZDJĘĆ, co dokładnie wydarzy się w 2. odcinku telenoweli "Wichrowe wzgórze"!

O serialu "Wichrowe wzgórze"

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze"

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt