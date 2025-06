Miłość i nadzieja. Alper pogrąży Silę! Zrobi to na oczach Kuzeya i już nie będzie odwrotu. Streszczenie odcinka 228 Ask ve umut (04.07.2025)

Wichrowe wzgórze. Halil mocno pobije Alpera!

Halil nadal nie wyznał Zeynep swoich uczuć. Choć dziewczyna bardzo pragnie, by wreszcie powiedział jej, że ją kocha, dla niego to bardzo trudne. Firat obawia się, że dziewczyna odrzuci go, kiedy dowie się całej prawdy. Przecież przejął farmę jej rodziny tylko dlatego, by się na niej zemścić. A kiedy zrozumiał, że wszystko było wielkim nieporozumieniem, zrozumiał także, że jest zakochany po uszy.

Swoimi rozterkami podzieli się z siostrą, a ich rozmowę szczątkowo usłyszy Alper. Dowie się, że Halil czuje coś do Zeynep, ale jest coś, przez co tak bardzo boi się jej to wyznać. Alper postanowi, że za wszelką cenę się tego dowie!

Już za chwilę podejdzie do Gulhan i zacznie ją wypytywać o to, jak Firat stał się właścicielem farmy. Szybko się zorientuje, że tuż za nim stoi Halil, wściekły, że ten próbuje węszyć za jego plecami. Jego reakcja będzie wyjątkowo gwałtowna!

Firat zaciągnie Alpera do gabinetu, dając mu jasno do zrozumienia, że jeśli ma jakieś pytania, ma się zwracać bezpośrednio do niego. Każde słowo Alpera o Zeynep sprawi, że we właścicielu będą się zbierać emocje. Wreszcie nie wytrzyma i dotkliwie go pobije!

Kiedy 205 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 205 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany we wtorek, 1. lipca o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt.