Wichrowe wzgórze. Zeynep pozna prawdę o Halilu

Oto, w jaki sposób Zeynep pozna prawdę o Halilu. Dziewczyna i właściciel farmy są już ze sobą bardzo blisko, ale nadal pewne słowa nie zostały wypowiedziane. W 202. odcinku Zeynep postanowi przerwać grę, w którą od dłuższego czasu grają przed babcią Zumrut! Denerwuje ją, że Firat jest dla niej czuły w towarzystwie babci i strasznie ja to krępuje. Oznajmi mężczyźnie, że jest tylko jego asystentką i nie chce już dłużej ciągnąć tej farsy.

Dla Halila będzie to wyjątkowo trudne do zaakceptowania. Kiedy czuł, że coraz bardziej się do niej zbliża, ta go od siebie odsunęła. Po słowach Zeynep on także się wycofa. Wie już, że dziewczyna najpewniej go nie kocha...

Kiedy do dziewczyny dojdzie, że musi porozmawiać z Halilem i wyjaśnić tę sytuację, nie zastanie go w jego gabinecie. Odkryje jednak coś, co zmieni wszystko.

Z szuflady będzie wystawała czerwona wstążka. Już po chwili będzie ją trzymała w dłoni. To ta sama wstążka z literką "Z", którą podarowała obcemu chłopcu na Wichrowym Wzgórzu przed laty. To był Halil!

Do Zeynep dotrze, że chłopak, który ją ochronił, nadal przy niej trwa. Dociera do niej, że mężczyzna musi coś do niej czuć. Postanowi poczekać, aż sam zdecyduje się jej powiedzieć o ich wspólnej przeszłości...

Kiedy 202 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 202 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w czwartek, 26 czerwca o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

