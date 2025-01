Tureckie seriale

Wichrowe wzgórze. Halil umrze? To on zastawi pułapkę na ukochanego Zeynep w Rüzgarlı Tepe!

Czy Halil z serialu "Wichrowe wzgórze" zginie? Już wkrótce na naszych oczach rozegra się prawdziwy dramat. W życiu Zeynep i Halila pojawi się tajemniczy Alper, który zakocha się w Zeynep. Mężczyzna posunie się do strasznego czynu, aby dwoje kochanków rozdzielić raz na zawsze. Halil ulegnie wypadkowi w zdradzieckiej pułapce i trafi w ciężkim stanie do szpitala. Co z nim będzie? Po szczegóły zajrzyj do galerii ZDJĘĆ. Tam zdradzamy, co dokładnie się wydarzy!