Tureckie seriale

Wichrowe wzgórze. Halil poznaje prawdę z przeszłości! Nie ma pojęcia, że wszystko jest manipulacją! Streszczenie 175 odcinka Rüzgârlı Tepe (20.05.2025)

Poszukując prawdy, kto przed laty wyrzucił jego matkę z farmy Aslanli, Halil trafi do domu Sukriye. Ni ma pojęcia, że kobieta została opłacona przez Songul i że prawda, którą odkryje jest jedną wielką manipulacją! Zobacz na ZDJĘCIACH, w jaki sposób dotrze do staruszki i co od niej usłyszy.