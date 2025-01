Wichrowe wzgórze. Prośba Gulhan zwali Halila z nóg! Będzie w stanie to zrobić?

Tureckie seriale

Wichrowe wzgórze. Gulhan stanowcza jak nigdy! Tak poprosi Halila, by pozbył się Zeynep i jej rodziny. Streszczenie 104 odcinka Rüzgârlı Tepe (07.02.2025)

Kto by pomyślał, że to Gulhan będzie dążyła do tego, by Zeynep i jej rodzina zniknęła z farmy! Zmanipulowana przez Songul kobieta jasno da Halilowi do zrozumienia, że musi się jej pozbyć! Zobacz na ZDJĘCIACH, jak na jej słowa zareaguje brat. Te słowa nie przejdą mu przez gardło!