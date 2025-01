Wichrowe wzgórze. Po Halila przyjdzie policja! Postawią mu poważne zarzuty!

Tureckie seriale

Wichrowe wzgórza. Halil trafi za kraty! Usłyszy poważny zarzut! Streszczenie 97 odcinka Rüzgârlı Tepe (29.01.2025)

Na farmie Halila niepodziewanie pojawi się policja. Mężczyzna zostanie aresztowany pod bardzo poważnym zarzutem! Czy zdoła udowodnić, że to nie on jest sprawcą śmierci lichwiarza? Koniecznie zajrzyj do naszej GALERII ZDJĘĆ i zobacz, co będzie tłumaczył policjantom.