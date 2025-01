Emanet. Yaman zgodzi się na rozwód?! Wręczy żonie pozew!

Wichrowe wzgórze. Halil zginie? To on zastawi pułapkę na ukochanego Zeynep w Rüzgarlı Tepe!

Seher i Yaman poddadzą się i rozwiążą swoje małżeństwo? Od wypaku minęło już sporo czasu, a kobieta nadal nie odzyskała pamięci. Wie, że jej zimne zachowanie mocno rani Yamana, dlatego zdecydowała się poprosić męża o rozwód. Ten początkowo stanowczo nie zgadzał się z jej decyzją, mówiąc, że zrobi wszystko, by żona pokochała go na nowo. Zmieni jednak zdanie?

W 469. odcinku Emanet Seher ponowi swoje żądanie. Yaman zareaguje w zupełnie niespodziewany sposób! Kirimli przekaże żonie przygotowany pozew! Poprosi ją jednak, by wysłuchała jego słów, zanim zdecyduje się podpisać dokument.

Wiem, jak trudno jest ci się pozbierać po tym, co cię spotkało. Tym bardziej, że od wypadku minęło już sporo czasu. Ale rozwód nie jest dobrym rozwiązaniem. Jedynym, słusznym, jest to, byś kontynuowała leczenie. To jednak twój wybór. Będziesz na tyle silna, by o nas zawalczyć? Ja się nie poddam. Nawet, jeśli teraz złożysz tu swój podpis, ja z ciebie nie zrezygnuję

- powie, ze spokojem w głosie.

Następne Yaman opuści pokój żony, a widzowie zobaczą, że jego słowa mocno dadzą jej do myślenia. Kobieta nie zdecyduje się na to, by złożyć na pozwie swój podpis.

Do Volkana dojdzie, że nad sobą nie panuje

W tym samym odcinku, dzięki wstawiennictwu Alego Duygu otrzyma jedynie upomnienie w ramach postępowania dyscyplinarnego. Semra będzie winić córkę za wszystkie problemy, jakie dotknęły jej rodzinę. Sultan postara się jej uzmysłowić, jak niesprawiedliwie ją ocenia.

Volkan odkryje, że przeciął przewód hamulcowy w swoim samochodzie, a nie w pojeździe Alego. Przerażony uświadomi sobie, że jego choroba zaczyna wymykać się spod kontroli, dlatego natychmiast skontaktuje się ze swoim stryjem i zadeklaruje chęć poddania się operacji.

Ziya będzie niezadowolony, że Cicek nie poświęca mu tyle czasu, ile by chciał, dlatego decyduje się pomagać jej w kuchni. Tymczasem Ali i Duygu będą kontynuować poszukiwania Rustema. Słysząc o tym, Volkan zacznie przygotowania do ucieczki. Gdy policja dotrze na miejsce, okaże się, że pijany Rustem wypadł z balkonu i nieprzytomny został zabrany do szpitala. Volkan dowie się o tym tuż przed planowanym wyjazdem.

Kiedy 469 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 469 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w środę, 29 stycznia 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później o godzinie 5:05 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.