Szpital św. Anny

Szpital św. Anny, odcinek 3: Tak rozkwitnie uczucie między Martą a Tomkiem. Dojdzie do przełomu - ZDJĘCIA

W 3. odcinku "Szpitala św. Anny" dojdzie do przełamania lodów między Martą (Klaudia Koścista) a Tomkiem (Piotr Nerlewski). Znajomi z pracy mają ze sobą o wiele więcej wspólnego, niż początkowo sądzili. Czuć między nimi rosnącą chemię, co zauważają także koledzy z pracy. Dotąd żadne z nich nie wykonało poważniejszego ruchu. Do czasu, bo już w 3. odcinku "Szpitala św. Anny" Tomek wreszcie zbierze się na odwagę i zaprosi koleżankę na randkę. Co z tego wyniknie?