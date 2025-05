Przecudne imiona z tureckich seriali. Zyskują coraz większą popularność w Polsce!

Miłość i nadzieja. Oto, co zrobił Bülent, by pomóc Gönül. Żona i dzieci mu tego nie wybaczą! Streszczenie odcinka 191 Ask ve umut (13.05.2025)

Spis treści

Tureckie seriale i ich popularność w Polsce

Boom na tureckie seriale w Polsce rozpoczął się w 2014 roku, kiedy to na antenie TVP zaczęto emitować "Wspaniałe stulecie", czyli kostiumową opowieść o Sulejmanie Wspaniałym i jego ukochanej Hürrem. Tureckie telenowele błyskawicznie podbiły serca widzów i przyczyniły się do wzrostu zainteresowania kulturą turecką oraz do popularności tureckich aktorek i aktorów w Polsce. Zainteresowanie telenowelami znad Bosforu nie słabnie, a TVP oraz inne mniejsze stacje pozyskują prawa do emisji kolejnych tureckich produkcji.

Jest wysoce prawdopodobne, że tureckie seriale przyczyniły się również do popularności tureckich imion nadawanych urodzonym w Polsce dzieciom.

Polecamy: Najpiękniejsze tureckie seriale o miłości -TOP 13

Najpopularniejsze tureckie imiona

Oto kilka przykładów tradycyjnych tureckich imion, które występują w tureckich serialach:

Mehmet,

Ayşe,

Burak,

Mustafa,

İbrahim,

Zeynep,

Yusuf,

Hatice

Jednym z najsłynniejszych tureckich seriali jest "Wieczna miłość" (oryginalny tytuł: "Kara Sevda"). Głównym bohaterem tej produkcji jest Kemal. To imię zdobyło ogromną popularność zarówno w Turcji, jak i poza jej granicami. Imię Kemal wydaje się być uniwersalne i łatwe do wymówienia w wielu krajach. Nic dziwnego, że w Polsce już 220 mężczyzn i chłopców nosi to imię.

Innym przykładem jest imię Elif, które stało się popularne dzięki serialowi o tym samym tytule. To imię jest zarówno delikatne, jak i pełne siły, co sprawia, że jest atrakcyjne dla wielu rodziców. Imię dziecięcej bohaterki tej telenoweli nosi w Polsce 266 kobiet, z czego sześć dziewczynek otrzymało tak na imię w 2023 roku.

Przeczytaj także: Złoty chłopak. O tym co przeszła dowie się cała Turcja! Aż Korhanom pójdzie w pięty!

Bohaterowie tureckich seriali inspirują rodziców

Rodzice dają dziecku imię po fikcyjnej postaci z różnych powodów – zaczynając od sentymentów i emocjonalnej więzi z konkretnymi postaciami, poprzez modę czy unikalności danego imienia, które wyróżni dziecko "z tłumu". Wybór imienia dla swojej pociechy jest oczywiście indywidualną decyzją rodziców, która może być motywowana wieloma czynnikami.

Nie tylko imiona z tureckich seriali cieszą się uznaniem i stają się inspiracją dla przyszłych rodziców. Warto tutaj wspomnieć o słynnej "Grze o tron", która rozpoczęła swego rodzaju boom na imiona walecznych bohaterek tego serialu takie jak: Arya czy Daenerys. Podobnie było z imieniem Eleven, które nosi główna bohaterka "Stranger Things". Imiona takie jak Blair czy Serena zyskały na popularności dzięki głównym bohaterkom "Plotkary", a "Teoria wielkiego podrywu" spopularyzowała takie imiona jak Sheldon czy Leonard.

Imiona z tureckich seriali w Polsce

Jesteście ciekawi, ile osób w Polsce nosi tureckie imiona znane z popularnych telenowel? Możecie to sprawdzić w naszej galerii ZDJĘĆ. Przekopaliśmy bazę PESEL i oto, czego udało nam się dowiedzieć.

Zobaczcie, jak fani tureckich telenowel nazywają swoje dzieci w Polsce!