Panna młoda, odcinki 75-78. Cihan i Hancer w kryzysie, a za rogiem czai się zamachowiec

Mroczne plany w nowych odcinkach "Panny młodej"

Najnowsze odsłony tureckiego hitu przyniosą nieoczekiwane zwroty akcji. Nusret wyda wyrok na Cihana i zleci jego likwidację, a wszystko to w czasie, gdy mężczyzna będzie sfrustrowany chłodnym nastawieniem Hancer. Równocześnie Mukadder obmyśli sprytny plan ostatecznego wyrzucenia dziewczyny z posiadłości. Z kolei Beyza zupełnie straci nad sobą kontrolę, a zachowanie Cemila z dnia na dzień zacznie budzić w otoczeniu coraz większe podejrzenia.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

"Panna młoda", odcinek 75. Melih żąda przeprosin od Mukadder

W epizodzie zaplanowanym na poniedziałek, 20 kwietnia, napięcie w rodzinie sięgnie zenitu. Melih kategorycznie zażąda od Mukadder, by ta przeprosiła za swoje niewłaściwe i brutalne zachowanie wobec Sinem, jego matki, siostry oraz Gülsüm. Z kolei Cihan będzie coraz bardziej zirytowany faktem, że Hancer wyraźnie się od niego dystansuje. W tym samym czasie Cemil podejmie decyzję o powrocie do swojego domu, a Nusret wyda szokujący rozkaz zamordowania Cihana.

Odcinek 76 serialu "Panna młoda". Śmiertelne groźby i romantyczne śniadanie

We wtorek, 21 kwietnia, widzowie zobaczą, jak Nusret otwarcie grozi Cihanowi pozbawieniem życia. Tymczasem Mukadder skupi się na swoim głównym celu, jakim jest ostateczne usunięcie Hancer z rezydencji. Derya zacznie się gubić w domysłach, nie mając pojęcia, gdzie Cemil spędza swój wolny czas. Wątek romantyczny również ożyje, gdy Cihan niespodziewanie zaprosi Hancer na nastrojowe śniadanie prosto na plaży. Beyza natomiast wpadnie na zupełnie obłąkany i szalony pomysł.

"Panna młoda", odcinek 77. Cihan twarzą w twarz z zamachowcem

Środowa odsłona serialu, emitowana 22 kwietnia, ukaże interwencję Mukadder, która spróbuje nieco ostudzić narastającą wściekłość Nusreta. Cihan z kolei postanowi zabrać Hancer do siedziby swojej firmy. Mnożące się kłamstwa Cemila zaczną coraz mocniej niepokoić zdezorientowaną Deryę. Najważniejszym wydarzeniem tego odcinka będzie jednak bezpośrednia konfrontacja Cihana z wynajętym zamachowcem.

Odcinek 78 serialu "Panna młoda". Cemil ukrywa mroczne sekrety

W czwartek, 23 kwietnia, Nusret zbagatelizuje wszelkie oskarżenia, które wysunie pod jego adresem Cihan. W domu Mukadder stanowczo zabroni Mine wyjazdu na zaplanowany wcześniej biwak. Cemil w dalszym ciągu będzie ukrywał przed bliskimi swoje sekrety, zachowując się niezwykle tajemniczo. Z kolei Cihan podejmie zdecydowane kroki i zaplanuje całkowite odcięcie Nusreta od spraw związanych z firmą.

Aktorzy w serialu "Panna młoda". Kto wciela się w główne role?

W tureckiej produkcji na pierwszym planie błyszczą Talya Çelebi odgrywająca postać Hançer oraz Türkseve, który wciela się w Cihana. Na ekranie towarzyszy im szeroka plejada gwiazd lokalnej telewizji.

Oto zestawienie pozostałych aktorów i ich ról, które tworzą wielowątkową intrygę:

Can Tarakçı odgrywa Cemila,

Betigül Ceylan występuje jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wciela się w postać Gülsüm,

Elif Çapkin kreuje Yoncę,

Ceren Yuksekkaya gra Deryę,

Sidal Damar pojawia się na ekranie jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül to serialowa Mine,

Türker Kantar gra Emira,

Çisel Kuskan wciela się w Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci odgrywa Yasemin.