Panna młoda, odcinki 126-132: Makabryczny plan Beyzy wobec Hancer i Cihana! Posunie się do próby morderstwa i porwania - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 127: Hancer w ogniu oskarżeń

Beyza oraz Mukadder decydują się na publiczne ataki wymierzone w Hancer. Poszkodowana bohaterka zaczyna poważnie przypuszczać, że to Nusret celowo przekazuje prasie poufne dane. W tym samym czasie Sinem kategorycznie odrzuca pomysł powrotu do rodzinnego domu. Przedsiębiorstwo Cihana mierzy się z potężnym kryzysem wizerunkowym oraz dużymi stratami finansowymi. Dodatkowo Derya pada ofiarą kradzieży, gdy jej własna lokatorka bezwzględnie nadużywa pokładanego w niej zaufania.

Te wydarzenia widzowie zobaczą w 127 odcinku "Panna młoda" w poniedziałek, 22 czerwca 2026 roku, o godzinie 17.20 na antenie TVP2.

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"Panna młoda" odcinek 128: Cihan zakończy interesy z Nusretem!

Sinem wychodzi z inicjatywą i zaprasza Meliha na wspólną kawę. Równolegle Derya nagle traci zatrudnienie i zostaje całkowicie bez środków do życia, ponieważ Hancer nie potrafi wyciągnąć do niej pomocnej dłoni. Cihan podejmuje niezwykle trudną decyzję o ostatecznym zerwaniu wszelkich kontaktów z Nusretem, co zamyka ten etap w jego życiu. Mężczyzna planuje w tajemnicy ucieczkę u boku Hancer. Do mieszkania Deryi niespodziewanie puka Yonca.

Emisja 128 odcinka "Panna młoda" zaplanowana jest na wtorek, 23 czerwca 2026 roku, o 17.20 w telewizyjnej Dwójce.

"Panna młoda" odcinek 129: Nowe życie Cihana i Hancer z dala od matki

Derya przedstawia Yonce bardzo drogą ofertę wynajęcia pokoju, co stawia kobietę w niezwykle skomplikowanym położeniu. Tymczasem Cihan pojawia się w rodzinnym domu wyłącznie po to, aby zabrać swoje osobiste rzeczy. Mężczyzna zupełnie ignoruje wszelkie próby manipulacji ze strony matki oraz Beyzy, unikając jakichkolwiek dyskusji na temat swojej wyprowadzki. Główny bohater ostatecznie odnajduje prawdziwy spokój i radość życia w towarzystwie Hancer.

Widzowie obejrzą te sceny w 129 odcinku "Panna młoda" w środę, 24 czerwca 2026 roku, o godzinie 17.20 w TVP2.

"Panna młoda" odcinek 130: Beyza odkrywa tajemnicę Cihana

Cemil stanowczo odmawia jakichkolwiek rozmów z Hancer oraz Cihanem. Przerażona perspektywą spotkania z Tajjarem Yonca nadal ukrywa się w mieszkaniu Deryi. W międzyczasie Beyza wykorzystuje sprytny podstęp i włamuje się do nowego domu Hancer, gdzie nieoczekiwanie poznaje największy sekret Cihana. Z kolei Nusret bez żadnego skutku próbuje wywrzeć presję i zastraszyć Mukadder.

Odcinek 130 "Panna młoda" zostanie wyemitowany w czwartek, 25 czerwca 2026 roku, tradycyjnie o 17.20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" odcinek 131: Śmiertelne niebezpieczeństwo w letnim domu Hancer i Cihana

Fadime wydaje Sinem kategoryczny zakaz kontynuowania romantycznej relacji z Melihem. Yasemin z rosnącym niepokojem obserwuje dziwne poczynania Beyzy. Zazdrosna kobieta nie potrafi zaakceptować szczęścia Cihana i Hancer, dlatego po cichu zakrada się do ich letniej posiadłości. W akcie ostatecznej desperacji odkręca wszystkie kurki z gazem w kuchence, próbując doprowadzić do wielkiej tragedii.

Ten pełen napięcia 131 odcinek "Panna młoda" zobaczą w piątek, 26 czerwca 2026 roku, o godzinie 17.20 w TVP2.

"Panna młoda" odcinek 132: Porwanie Hancer przez Beyzę!

Cihan resztkami sił ewakuuje z zatrutego gazem budynku nieprzytomną Hancer, ratując im obojgu życie. Beyza wpada w ogromną panikę na wieść, że Cihan zamierza zabrać ją na szczegółowe badania medyczne do Yasemin. Sytuację komplikuje pani Saniye, która przypadkowo odnajduje sztuczny brzuch ciążowy należący do oszustki i natychmiast przekazuje go Hancer. Zdemaskowana intrygantka ostatecznie decyduje się na porwanie swojej największej przeciwniczki. W tym samym czasie Melih oficjalnie prosi Sinem o rękę.

Finał tych wydarzeń widzowie obejrzą w 132 odcinku "Panna młoda" w sobotę, 27 czerwca 2026 roku, o godzinie 17.20 w telewizyjnej Dwójce.