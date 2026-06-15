Na Wspólnej. Tamara Arciuch dołącza do obsady! Kogo zagra? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4228 - poniedziałek, 15.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4228 odcinku "Na Wspólnej" widzowie zobaczą w obsadzie Tamarę Arciuch! Aktorka pojawi się tam w roli Wioli, drugiej żony Andrzeja Brzozowskiego. Jej bohaterka przyjedzie z Poznania, gdzie będzie pełnić funkcję rektora uczelni do Warszawy, gdzie wcześniej już zjawił się jej mąż, aby spotkać się z synami - Danielem (Michał Tomala) i przybranym Kubą (Kacper Łukasiewicz), a także wreszcie poznać swoją wnuczkę. A tak naprawdę także i sobie wszystko przemyśleć.

Tym bardziej, że w 4228 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, że małżonkowie będą przeżywać kryzys, bo Wiola pomyśli, że jej męża, a tym samym jej zastępcę na uczelni, połączyło coś więcej z jedna studentek. Oczywiście, Brzozowski zapewni żonę, że to nieprawda, a ona w końcu mu uwierzy i przyjedzie za nim do stolicy. Para znów będzie razem, ale to wcale nie będzie oznaczało końca problemów!

- Witam Was wszystkich, nazywam się Tamara Arciuch, dołączam do obsady serialu "Na Wspólnej". Będę grać drugą żonę Andrzeja Brzozowskiego, granego przez Tomka Schimscheinera. Moja postać przyjeżdża z Poznania, w którym to Poznaniu jest rektorem uczelni, pracuje razem właśnie ze swoim mężem, no ale los ich rzuca do Warszawy i no cóż, wejdzie w życie Basi - przywitała się aktorka w rozmowie z TVN-em na planie serialu.

Wiola namiesza w życiu Basi w "Na Wspólnej"!

Zwłaszcza, że w 4228 odcinku "Na Wspólnej" swoją następczynię postanowi poznać i Basia, która zaprosi do siebie Andrzeja i jego drugą żonę. Wiola pozytywnie odpowie na tą propozycję i zgodzi się odwiedzić byłą ukochaną Brzozowskiego, która teraz także będzie już w nowym małżeństwie ze Smolnym (Łukasz Konopka). Para zjawi się u nich na wspólnym posiłku, ale to nie będzie ich jedyne spotkanie, bo ich drogi jeszcze się skrzyżują!

I to dość szybko, bo już w 4232 odcinku "Na Wspólnej" Basia natknie się Wiolę w barze u Ziębów. Smolna zauważy, jak Brzozowska rozmawia z jakimś tajemniczym młodym mężczyzną, który w rzeczywistości będzie detektywem. Kobieta zleci mu odnalezienie pewnej osoby, co będzie najpewniej związane z tajemnicą, jaką będzie skrywać jej bohaterka!

To będzie skrywać nowa bohaterka "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w "Na Wspólnej" życie Wioli wcale nie będzie usłane różami. A to dlatego, że mimo swojej posady, kobieta będzie mieć ogromne problemy ze swoją uzależnioną córką. I najpewniej w tym celu wynajmie detektywa, aby pomógł jej dotrzeć do osoby, która będzie jej szkodzić. Ale to wcale nie będzie koniec!

- Moja postać, która ma na imię Wiola, ma swój własny prywatny wątek, jakby takie małe śledztwo do wykonania, no ale tego oczywiście dowiecie się, jak będziecie oglądać serial. Do czego zachęcam - dodała jeszcze Tamara Arciuch we wspomnianej wyżej rozmowie.

Szczególnie, że wątek Wioli w "Na Wspólnej" będzie się rozwijał i jeszcze zaskoczy widzów niejednym zwrotem akcji! A to oznacza, że zagości w nim na dłużej!

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