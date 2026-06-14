W minionych epizodach (307-311) medykom udało się ocalić życie Suny, jednak ogromny stres doprowadził do utraty dziecka przez Esme. Halis uświadomił Feritowi, że ratowanie rodziny ma zdecydowanie większe znaczenie niż planowanie zemsty. Abidin starał się odbudować zaufanie partnerki i nakłonić ją do wspólnego rodzicielstwa. Tymczasem Seyran wspólnie z Ifakat zorganizowała spotkanie z Wielką Panią, podczas którego padły strzały i kobieta została ranna. Ferit odkrył, że nestor rodu przekazał mu wszystkie firmowe udziały. Suna powróciła do posiadłości Abidina, gdzie stała się ofiarą szantażu ze strony Aysen. Gwałtowna awantura zakończyła się upadkiem Aysen ze schodów, a poszkodowana zrzuciła winę na rywalkę, zatajając rzeczywisty przebieg zdarzeń. Halis zrezygnował z kuracji i zaczął czekać na własną śmierć, jednak rodzina postanowiła stoczyć bój o jego zdrowie. Równolegle Abidin i Suna organizowali potajemną ucieczkę, ale Wielka Pani obiecała zablokować ich wyjazd za wszelką cenę.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Złoty chłopak odcinek 312. Decyzja Halisa i plan Karam

Wielka Pani udaje się do placówki medycznej, aby ustalić fakty dotyczące sporu między Aysen a Suną. Silne emocje sprawiają, że Halis ostatecznie zgadza się na kontynuowanie terapii. Jednocześnie antagonistka rozpoczyna otwartą wojnę przeciwko młodej bohaterce. Seyran w szczerej rozmowie z mężem wyznaje, że boryka się z poważnymi problemami z zajściem w ciążę. W tym samym czasie Karam opracowuje brutalny plan odwetowy wymierzony w Seyran.

Suna oskarżona o zabójstwo. Złoty chłopak odcinek 313

Abidin i Suna przygotowują się do opuszczenia kraju. Sytuacja komplikuje się, gdy w pojeździe Ferita nagle odmawiają posłuszeństwa hamulce. Domownicy otrzymują wstrząsającą wiadomość o zgonie Aysen, a organy ścigania natychmiast oskarżają Sunę o dokonanie morderstwa. Główną pomysłodawczynią tej okrutnej intrygi okazuje się Wielka Pani. Seyran i Ferit błyskawicznie rozpoczynają własne śledztwo, aby zdobyć materiały oczyszczające dziewczynę z bezpodstawnych zarzutów.

Złoty chłopak odcinek 314. Znikające nagrania z monitoringu

Małżonkowie dowiadują się, że ktoś celowo skasował szpitalny monitoring z dnia tragedii, dlatego zmuszeni są szukać alternatywnych poszlak. Seyran odnajduje kobietę, która przypadkowo rejestrowała sytuację na korytarzu. Bliscy uświadamiają sobie, że brak natychmiastowych dowodów poskutkuje aresztowaniem Suny, więc młodzi próbują jak najszybciej dostarczyć wideo śledczym. Zrozpaczony Abidin błaga swoją matkę o ratunek dla ukochanej, grożąc jednocześnie wzięciem całej winy na siebie i zerwaniem z nią wszelkich kontaktów.

Sadik przyznaje się do winy w 315 odcinku serialu Złoty chłopak

Organy ścigania wypuszczają Sunę na wolność, gdy Szefika modyfikuje swoje wcześniejsze zeznania, a Sadik niespodziewanie bierze na siebie odpowiedzialność za pozbawienie życia Aysen. Ferit odrzuca tę wersję wydarzeń i słusznie podejrzewa, że mężczyzna poświęca się wyłącznie dla ochrony Wielkiej Pani. Zwolniona z aresztu Suna musi ponownie zamieszkać w posiadłości. W wyniku fizycznego starcia Abidin oraz Ferit lądują w celi, co stanowi element zakrojonej na szeroką skalę, tajnej operacji mającej wyjaśnić kulisy zgonu Aysen.

Złoty chłopak odcinek 316. Tajna operacja Halisa

Suna podejmuje próby zamieszkania z bliskimi, jednak Wielka Pani bezwzględnie egzekwuje wcześniejsze ustalenia i nakazuje jej powrót do rezydencji. Przebywający w areszcie Abidin symuluje chęć pomocy Sadikowi, a Ferit stosuje wobec niego silną presję, by wyciągnąć prawdę o zaangażowaniu antagonistki. Czengiz informuje Kazima oraz Orhana, że całe to zamieszanie jest precyzyjnie przygotowaną intrygą prokuratury i Halisa. Esme z Kazimem planują wtargnąć do posiadłości, aby zapewnić bezpieczeństwo Sunie.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Złoty chłopak” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejna seria odcinków 312-316 zostanie wyemitowana w dniach od 15 do 19 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 312 - poniedziałek, 15 czerwca

- poniedziałek, 15 czerwca Odcinek 313 - wtorek, 16 czerwca

- wtorek, 16 czerwca Odcinek 314 - środa, 17 czerwca

- środa, 17 czerwca Odcinek 315 - czwartek, 18 czerwca

- czwartek, 18 czerwca Odcinek 316 - piątek, 19 czerwca

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"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o losach wpływowej rodziny Korhanów, w której najważniejsze są tradycja i reputacja. W centrum wydarzeń znajduje się Ferit – młody, bogaty mężczyzna prowadzący beztroskie życie, unikający odpowiedzialności i poważnych zobowiązań. Jego zachowanie zaczyna jednak budzić sprzeciw dziadka Halisa, który postanawia zdyscyplinować wnuka i skierować go na właściwą drogę. Równocześnie rozwija się historia miłości Ferita i Seyran – uczucia silnego, lecz wystawionego na liczne próby. Na ich relację wpływają rodzinne decyzje, konflikty i oczekiwania otoczenia, przez co bohaterowie muszą nieustannie walczyć o swoje szczęście.

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet