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Napięte relacje między gosposią Aynur a prokuratorem Sinanem to pokłosie wyjścia na jaw bardzo bolesnego oszustwa. Wszystko zaczęło się w 942. odsłonie serialu, kiedy to kobieta przypadkiem podsłuchała konwersację swojego pracodawcy z Lerzan. Z ich słów jasno wynikało, że rzekomy romans tej dwójki był tylko z góry ukartowaną fikcją. Głęboko dotknięta tymi rewelacjami Aynur natychmiast zrezygnowała z posady i złożyła Adalet obietnicę, że jej noga więcej tam nie postanie. Mężczyzna starał się później łagodzić sytuację, a zbieg okoliczności sprawił nawet, że oboje musieli zaopiekować się zagubionym w parku panem Fehmim. Gosposia nie zamierzała jednak ustąpić. W 945. odcinku stanowczo odrzuciła zarzuty Sinana o rzekomym braku racjonalnego myślenia i podjęła decyzję o znalezieniu nowej posady, całkowicie odcinając się od dotychczasowego życia. Nie miała pojęcia, do jak okrutnych posunięć zdolny jest zakochany w niej prawnik.
Pełna nadziei Aynur udała się na rozmowę w sprawie zatrudnienia, mocno wierząc, że nowa praca przyniesie jej wyczekiwany spokój oraz godność. Kobieta nie zdawała sobie sprawy z obrzydliwego podstępu, jaki rozegrał się w 947. odcinku telenoweli. Sinan w tajemnicy zdobył kontakt do jej przyszłego szefa i sprytnie wpłynął na jego decyzję, aby tylko zablokować kandydaturę byłej gosposi.
Dziedzictwo odcinek 948. Prokurator Sinan realizuje swój bezwzględny plan wobec Aynur
Podczas zbliżającego się 948. odcinka fani tureckiego hitu ujrzą całkowicie zrujnowaną psychicznie Aynur, która zderza się z kolejną brutalną odmową na rynku pracy. Bohaterka nie potrafi pojąć, dlaczego traci wszelkie szanse, chociaż dysponuje ogromnym zaangażowaniem oraz odpowiednimi kompetencjami. Zapłakana i kompletnie zagubiona kobieta czuje, że cały świat obrócił się przeciwko niej. Nie jest świadoma, że głównym autorem jej zawodowych niepowodzeń pozostaje Sinan. Prawnik z premedytacją piętrzy przed nią kolejne trudności, dążąc do wywołania skrajnej desperacji. Jego wyrachowany cel to pozbawienie Aynur jakichkolwiek środków do życia, co w jego mniemaniu ma zmusić ją do pokornego powrotu pod jego dach.
Dziedzictwo odcinek 948. Kiedy i o której godzinie oglądać na antenie TVP1
Turecką produkcję „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia tygodnia o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Najnowszy, 948. epizod pojawi się w telewizji w niedzielę 14 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły w tym czasie zasiąść przed odbiornikami, wciąż mają szansę nadrobić zaległości. Wszystkie wyemitowane do tej pory odsłony serialu udostępniono w internetowej platformie TVP VOD.
O czym opowiada serial Dziedzictwo i jacy aktorzy w nim występują
Fabuła telenoweli skupia się na losach dwóch córek Yusufa, czyli Seher oraz Kevser. Skromna, lecz bardzo zżyta ze sobą rodzina zostaje brutalnie rozdzielona, gdy druga z sióstr wychodzi za mąż za członka majętnego rodu Kyrymly. Kevser wydaje na świat syna, któremu nadaje imię po swoim ojcu. Niedługo potem jej mąż umiera, a ona sama zapada na niezwykle poważną chorobę. Tuż przed śmiercią błaga Seher, by ta koniecznie zajęła się jej pięcioletnim dzieckiem. Po zgonie matki mały Yusuf trafia pod skrzydła wyjątkowo surowego i pozbawionego skrupułów Yamana. Od tego momentu zdeterminowana Seher robi absolutnie wszystko, aby odzyskać ukochanego siostrzeńca.
Na ekranie pojawia się wielu znanych aktorów, a w główne role wcielają się między innymi:
- Halil Ibrahim Ceyhan odgrywający postać bezwzględnego Yamana
- Sıla Türkoğlu jako zdeterminowana Seher
- Berat Rüzgar Özkan w roli małego Yusufa
- Gülderen Güler wcielająca się w Kiraz
- Melih Özkaya grający komisarza Aliego
- Tolga Pancaroglu jako serialowy Ziya
- İpek Arkan występująca jako policjantka Duygu
- Seda Dadaşova jako Yasemin, czyli siostra Duygu