Napięte relacje między gosposią Aynur a prokuratorem Sinanem to pokłosie wyjścia na jaw bardzo bolesnego oszustwa. Wszystko zaczęło się w 942. odsłonie serialu, kiedy to kobieta przypadkiem podsłuchała konwersację swojego pracodawcy z Lerzan. Z ich słów jasno wynikało, że rzekomy romans tej dwójki był tylko z góry ukartowaną fikcją. Głęboko dotknięta tymi rewelacjami Aynur natychmiast zrezygnowała z posady i złożyła Adalet obietnicę, że jej noga więcej tam nie postanie. Mężczyzna starał się później łagodzić sytuację, a zbieg okoliczności sprawił nawet, że oboje musieli zaopiekować się zagubionym w parku panem Fehmim. Gosposia nie zamierzała jednak ustąpić. W 945. odcinku stanowczo odrzuciła zarzuty Sinana o rzekomym braku racjonalnego myślenia i podjęła decyzję o znalezieniu nowej posady, całkowicie odcinając się od dotychczasowego życia. Nie miała pojęcia, do jak okrutnych posunięć zdolny jest zakochany w niej prawnik.

Pełna nadziei Aynur udała się na rozmowę w sprawie zatrudnienia, mocno wierząc, że nowa praca przyniesie jej wyczekiwany spokój oraz godność. Kobieta nie zdawała sobie sprawy z obrzydliwego podstępu, jaki rozegrał się w 947. odcinku telenoweli. Sinan w tajemnicy zdobył kontakt do jej przyszłego szefa i sprytnie wpłynął na jego decyzję, aby tylko zablokować kandydaturę byłej gosposi.

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Dziedzictwo odcinek 948. Prokurator Sinan realizuje swój bezwzględny plan wobec Aynur

Podczas zbliżającego się 948. odcinka fani tureckiego hitu ujrzą całkowicie zrujnowaną psychicznie Aynur, która zderza się z kolejną brutalną odmową na rynku pracy. Bohaterka nie potrafi pojąć, dlaczego traci wszelkie szanse, chociaż dysponuje ogromnym zaangażowaniem oraz odpowiednimi kompetencjami. Zapłakana i kompletnie zagubiona kobieta czuje, że cały świat obrócił się przeciwko niej. Nie jest świadoma, że głównym autorem jej zawodowych niepowodzeń pozostaje Sinan. Prawnik z premedytacją piętrzy przed nią kolejne trudności, dążąc do wywołania skrajnej desperacji. Jego wyrachowany cel to pozbawienie Aynur jakichkolwiek środków do życia, co w jego mniemaniu ma zmusić ją do pokornego powrotu pod jego dach.

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Dziedzictwo odcinek 948. Kiedy i o której godzinie oglądać na antenie TVP1

Turecką produkcję „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia tygodnia o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Najnowszy, 948. epizod pojawi się w telewizji w niedzielę 14 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły w tym czasie zasiąść przed odbiornikami, wciąż mają szansę nadrobić zaległości. Wszystkie wyemitowane do tej pory odsłony serialu udostępniono w internetowej platformie TVP VOD.

O czym opowiada serial Dziedzictwo i jacy aktorzy w nim występują

Fabuła telenoweli skupia się na losach dwóch córek Yusufa, czyli Seher oraz Kevser. Skromna, lecz bardzo zżyta ze sobą rodzina zostaje brutalnie rozdzielona, gdy druga z sióstr wychodzi za mąż za członka majętnego rodu Kyrymly. Kevser wydaje na świat syna, któremu nadaje imię po swoim ojcu. Niedługo potem jej mąż umiera, a ona sama zapada na niezwykle poważną chorobę. Tuż przed śmiercią błaga Seher, by ta koniecznie zajęła się jej pięcioletnim dzieckiem. Po zgonie matki mały Yusuf trafia pod skrzydła wyjątkowo surowego i pozbawionego skrupułów Yamana. Od tego momentu zdeterminowana Seher robi absolutnie wszystko, aby odzyskać ukochanego siostrzeńca.

Na ekranie pojawia się wielu znanych aktorów, a w główne role wcielają się między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan odgrywający postać bezwzględnego Yamana

Sıla Türkoğlu jako zdeterminowana Seher

Berat Rüzgar Özkan w roli małego Yusufa

Gülderen Güler wcielająca się w Kiraz

Melih Özkaya grający komisarza Aliego

Tolga Pancaroglu jako serialowy Ziya

İpek Arkan występująca jako policjantka Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, czyli siostra Duygu