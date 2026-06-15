W minionych epizodach od 942 do 948 wyszło na jaw fikcyjne tło związku Sinana oraz Lerzan, co mocno dotknęło Aynur. Mężczyzna starał się naprawić relację z gosposią, jednak ona zrezygnowała z posady i całkowicie odcięła się od prokuratora. Kobieta zapragnęła ułożyć sobie życie na nowo, poszukując zatrudnienia, ale Sinan skutecznie psuł jej szyki, przechwytując kontakt do jej przyszłego szefa i nakłaniając go do odrzucenia jej kandydatury.

Ferit zignorował ostrzeżenia Ayse dotyczące kryminalnych czynów Deryi i zainstalował w jej mieszkaniu urządzenia podsłuchowe. Właścicielka domu przejrzała ten plan, po czym zaczęła przygotowywać się do ucieczki. Zdarzenia błyskawicznie przerosły komisarza, gdyż napastniczka uprowadziła Ayse, a niedługo potem zamknęła w pułapce samego Ferita. Mężczyzna udawał współpracownika porywaczki, żeby zdobyć jej przychylność i opracować drogę ewakuacji. Koniec końców Derya straciła przewagę, natomiast Ayse wykorzystała moment nieuwagi, oszukała Utku i wydostała się na zewnątrz. Ferit również uwolnił się z więzów, całkowicie rujnując zamysły kobiety.

Nana i Yusuf wpadli w ręce przestępców z grupy Trucizny, a Poyraz natychmiast ruszył im na pomoc, nie mając pojęcia o udanej ucieczce kobiety. Chwilę później szef gangu zaatakował Nanę, wstrzykując do jej organizmu dawkę śmiertelnego preparatu. Poyraz pozbawił życia przywódcę grupy przestępczej, a ciężko ranna kobieta trafiła pod opiekę lekarzy. Mężczyzna zdobył ratujące życie antidotum, po czym czuwał przy pacjentce, otwarcie wyznając jej swoje uczucia. Kiedy Nana odzyskała świadomość, musieli zmierzyć się z kolejnym problemem, jakim był paraliż kończyn dolnych, jednak wielkie zaangażowanie Poyraza i odpowiednia fizjoterapia przywróciły jej dawną sprawność.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 949

Nana zaczyna znowu chodzić dzięki wsparciu Poyraza, który coraz bardziej boi się jej odejścia. Semih odkrywa, że Cansel współpracowała z Trucizną i wydała Nanę oraz Yusufa. Sahin także poznaje prawdę, co prowadzi do kłótni i tragicznego wypadku. Ferit ratuje Ayse z rąk Deryi, a Aynur zrywa relacje z Sinanem po odkryciu jego manipulacji.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 950

Sahin po wypadku trafia do szpitala w śpiączce. Semih i Cansel boją się, że jeśli odzyska przytomność, ujawni ich sekrety. Gdy stan Sahina zaczyna się poprawiać, Semih postanawia go uciszyć. Tymczasem Ayse dochodzi do wniosku, że dla dobra córki powinna wyjechać ze Stambułu i zacząć nowe życie z dala od Ferita.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 951

Aynur przypadkiem gubi klucze do mieszkania Sinana. Traf chce, że znajduje je złodziej, który pod nieobecność prokuratora okrada go. Sinan traci pamiątkowy zegarek - prezent od zmarłego brata. Aynur jest gotowa na wszystko, byle go odzyskać. Ayse oświadcza Feritowi, że zamierza wyprowadzić się do Eskisehir. Po rozmowie oboje żywią mylne przekonanie, że to drugie spisało ich związek na straty. Şahin odzyskuje przytomność. Na szczęście dla Cansel i Saliha nic nie pamięta. Oprócz częściowej utraty pamięci mężczyzna jest częściowo sparaliżowany - ta świadomość jest dla niego bardzo trudna.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 952

Aynur postanawia za wszelką cenę odzyskać zegarek Sinana. Z akt sprawy wykrada adres rzekomego złodzieja i ogłusza mężczyznę. Okazuje się, że zaatakowany jest naocznym świadkiem w sprawie, przez co Aynur ląduje w areszcie. Ferit nie może się pogodzić z myślą o wyjeździe Ayse. Czarna jednak na chwilę odciąga jego myśli od ukochanej. Kobieta przypomina sobie zawiadomienie o śmierci Trucizny. Ferit natychmiast jedzie na spotkanie z Naną. Podczas ich rozmowy Poyraz przypadkiem słyszy, że Nana planuje zabrać Yusufa i wyjechać, by rozpocząć nowe życie.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 953

Sinan chce zniechęcić Aynur do działania na własną rękę w sprawie kradzieży. Przesłuchuje ją, udając, że grozi jej wieloletni pobyt w więzieniu. Ayse załatwia ostatnie formalności przed wyjazdem do Eskisehir. O swoich planach, wspólnie z Feritem, opowiada też córce. Nana informuje Poyraza, że zamierza wyjechać z Yusufem. Mężczyzna, ze strachu przed ośmieszeniem się, nie jest w stanie wyznać jej swoich uczuć. Cansel jest przerażona, gdy Şahin odzyskuje fragmenty wspomnień.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 954

Sahin zaczyna odzyskiwać pamięć. Cansel, za radą znajomego farmaceuty, opróżnia kapsułki z jego lekami, aby spowolnić proces zdrowienia. Nana i Yusuf przygotowują się do wyjazdu. Ferit i Ayse wreszcie są razem i planują wspólną przyszłość, choć na razie ukrywają swój związek przed córką. Aynur wciąż nie może się pogodzić z tym, że złodziej, który włamał się do domu Sinana, został zwolniony z aresztu.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 955

Nana musi w końcu powiedzieć Yusufowi, że wyjeżdżają. Rozżalony chłopiec chowa się w warsztacie Poyraza. Chociaż Nanie udaje się go odnaleźć, muszą odłożyć wyjazd o jeden dzień. Sibel słyszy, jak Poyraz wyznaje Mertowi, że kocha Nanę. Przekonana, że Nana zostanie na dobre, postanawia za wszelką cenę pozbyć się konkurentki. Ferit oświadcza się Ayse. Cała rodzina planuje wkrótce wyjechać do Eskisehir. Nese również decyduje się na wyjazd - nie ma nadziei na pogodzenie się z Volkanem. Şahin niepokoi się, że jego stan się pogarsza. Nie ma pojęcia, że Cansel przestała podawać mu leki.

15

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejne odcinki 949-955 zostaną wyemitowane w dniach 15 do 21 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 949 - emisja w poniedziałek, 15 czerwca

Odcinek 950 - emisja we wtorek, 16 czerwca

Odcinek 951 - emisja w środę, 17 czerwca

Odcinek 952 - emisja w czwartek, 18 czerwca

Odcinek 953 - emisja w piątek, 19 czerwca

Odcinek 954 - emisja w sobotę, 20 czerwca

Odcinek 955 - emisja w niedzielę, 21 czerwca

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: