Panna młoda, odcinek 87. Hancer ukrywa Beyzę przed Cihanem, a Derya przegrywa starcie

Kasia Kowalska
2026-04-22 11:53

Turecka telenowela "Panna młoda" opowiada losy osieroconej Hancer, która decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, aby opłacić leczenie brata. Czysto biznesowy układ niespodziewanie przeradza się w płomienne uczucie. W 87. odcinku, który zadebiutuje na antenie TVP2 w poniedziałek 4 maja, dojdzie do bardzo napiętych sytuacji. Przedstawiamy dokładne streszczenie najnowszych wydarzeń.

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Zbliżenie na twarz Hançer (Talya Çelebi), głównej bohaterki serialu "Panna młoda", z poważnym wyrazem twarzy, brązowymi oczami i ciemnymi włosami. Kobieta ma na sobie makijaż, a w tle widać rozmazane fioletowe i białe elementy.

Turecka produkcja "Panna młoda" to stosunkowo świeża propozycja w ramówce stacji TVP2. Format zadebiutował w swojej ojczyźnie w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą śledzić losy bohaterów od 20 stycznia 2026 roku. W paśmie emisji nowa telenowela zastąpiła niezwykle popularną "Miłość i nadzieję". Sprawdzamy, jakie niespodzianki twórcy przygotowali dla fanów w 87. odsłonie telewizyjnego hitu.

"Panna młoda", odcinek 87. Hancer w opałach, a Cemil unika lekarzy

Zgodnie ze szczegółowym streszczeniem 87. epizodu, główna bohaterka Hancer decyduje się ukryć Beyzę w posiadłości swojego brata. W międzyczasie dochodzi do otwartej konfrontacji z Deryą, z której to Hancer wychodzi zwycięsko, zadając rywalce bolesną porażkę. Sytuacja komplikuje się diametralnie, gdy na miejscu niespodziewanie zjawia się Cihan. Kobieta musi włożyć ogromny wysiłek w to, aby obecność Beyzy w żaden sposób nie wyszła na jaw. Równolegle rozgrywa się dramat Cemila, który kategorycznie odmawia poddania się niezbędnej kontroli w placówce medycznej. Przypominamy, że odcinek zostanie wyemitowany 4 maja 2026 roku.

Obsada tureckiej telenoweli "Panna młoda". Aktorzy i bohaterowie

Na ekranie w pierwszoplanowych rolach błyszczą Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w postać Cihana. Produkcja zgromadziła na planie szerokie grono utalentowanych artystów, którzy dopełniają historię. W telewizyjnej opowieści występują również:

  • Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,
  • Betigül Ceylan jako ekranowa Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,
  • Elif Çapkin kreująca postać o imieniu Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar wcielająca się w Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar grający Emira,
  • Çisel Kuskan występująca jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Ile odcinków ma "Panna młoda"? Finał serialu w Polsce to odległa przyszłość

Format należy do grona niezwykle rozbudowanych tureckich telenowel. Obecnie produkcja składa się z trzech pełnych sezonów, które łącznie dają aż 325 epizodów. Ponieważ oryginalne odcinki trwają nad Bosforem około dwóch godzin, Telewizja Polska systematycznie dzieli je na krótsze fragmenty. W efekcie liczba wyemitowanych w naszym kraju części wzrośnie niemal dwukrotnie. Warto zaznaczyć, że w Turcji wciąż powstają nowe materiały, dlatego ostateczna długość serii pozostaje tajemnicą. Polskich sympatyków Hançer i Cihana czeka zatem wieloletnia telewizyjna przygoda, zanim doczekają się oficjalnego zakończenia tej wciągającej historii.

