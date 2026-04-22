Panna młoda, odcinek 87. Hancer ukrywa Beyzę przed Cihanem, a Derya przegrywa starcie

Turecka produkcja "Panna młoda" to stosunkowo świeża propozycja w ramówce stacji TVP2. Format zadebiutował w swojej ojczyźnie w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą śledzić losy bohaterów od 20 stycznia 2026 roku. W paśmie emisji nowa telenowela zastąpiła niezwykle popularną "Miłość i nadzieję". Sprawdzamy, jakie niespodzianki twórcy przygotowali dla fanów w 87. odsłonie telewizyjnego hitu.

"Panna młoda", odcinek 87. Hancer w opałach, a Cemil unika lekarzy

Zgodnie ze szczegółowym streszczeniem 87. epizodu, główna bohaterka Hancer decyduje się ukryć Beyzę w posiadłości swojego brata. W międzyczasie dochodzi do otwartej konfrontacji z Deryą, z której to Hancer wychodzi zwycięsko, zadając rywalce bolesną porażkę. Sytuacja komplikuje się diametralnie, gdy na miejscu niespodziewanie zjawia się Cihan. Kobieta musi włożyć ogromny wysiłek w to, aby obecność Beyzy w żaden sposób nie wyszła na jaw. Równolegle rozgrywa się dramat Cemila, który kategorycznie odmawia poddania się niezbędnej kontroli w placówce medycznej. Przypominamy, że odcinek zostanie wyemitowany 4 maja 2026 roku.

Obsada tureckiej telenoweli "Panna młoda". Aktorzy i bohaterowie

Na ekranie w pierwszoplanowych rolach błyszczą Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w postać Cihana. Produkcja zgromadziła na planie szerokie grono utalentowanych artystów, którzy dopełniają historię. W telewizyjnej opowieści występują również:

Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

Betigül Ceylan jako ekranowa Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,

Elif Çapkin kreująca postać o imieniu Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar wcielająca się w Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar grający Emira,

Çisel Kuskan występująca jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Finał serialu w Polsce to odległa przyszłość

Format należy do grona niezwykle rozbudowanych tureckich telenowel. Obecnie produkcja składa się z trzech pełnych sezonów, które łącznie dają aż 325 epizodów. Ponieważ oryginalne odcinki trwają nad Bosforem około dwóch godzin, Telewizja Polska systematycznie dzieli je na krótsze fragmenty. W efekcie liczba wyemitowanych w naszym kraju części wzrośnie niemal dwukrotnie. Warto zaznaczyć, że w Turcji wciąż powstają nowe materiały, dlatego ostateczna długość serii pozostaje tajemnicą. Polskich sympatyków Hançer i Cihana czeka zatem wieloletnia telewizyjna przygoda, zanim doczekają się oficjalnego zakończenia tej wciągającej historii.