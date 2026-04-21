La promesa - pałac tajemnmic, odcienk 279: Ayala zaskakuje Petrę szczerym wyznaniem. Ożywają dawne uczucia

Co wydarzyło się w 378. odcinku serialu "La Promesa"?

W poprzednim epizodzie (378) Manuel upewnił się co do kłamstw Abla, a Lope i Vera w końcu wyznali sobie miłość. Napięcie w służbówce sięgnęło zenitu z powodu oskarżeń wysuniętych przez Marię wobec Very o kradzież sporej sumy pieniędzy. Mimo konfliktów wewnętrznych, ruch strajkowy zyskał poparcie kluczowych postaci w hierarchii personelu, przygotowując grunt pod otwarte starcie z rodziną de Luján.

Streszczenie odcinka 379. serialu "La Promesa". Manuel kontra Abel

Manuel decyduje się na ryzykowną grę wymierzoną w Abla. Jego upór w dążeniu do zdobycia listy uczestników akcji ratunkowej w Kordobie wynika z rosnącego przekonania, że Abel ukrywa znacznie mroczniejszą tajemnicę, niż ktokolwiek podejrzewa. Jeśli Manuelowi uda się pozyskać te nazwiska, może doprowadzić do całkowitej kompromitacji Abla.

Rómulo i Pía nie popierają strajku służby bez powodu – ich decyzja to skutek piętrzącego się napięcia i poczucia głębokiej niesprawiedliwości wśród pracowników. Ich krok ma kapitalne znaczenie, ponieważ po raz pierwszy osoby kierujące pałacowym zapleczem solidaryzują się z buntownikami, co mocno chwieje ustaloną hierarchią.

Wyznanie miłosne Ayali pod adresem Petry następuje w wyjątkowo trudnym czasie – okres żałoby osłabia emocjonalne mury i zmusza bohaterów do zmierzenia się z ich prawdziwymi uczuciami. Ayala stara się wykorzystać ten moment, by odbudować więź, jednak jego szczerość budzi wątpliwości: może być dowodem autentycznej potrzeby bliskości, ale równie dobrze może być manipulacją w chwili, gdy Petra jest najbardziej bezbronna.

Norberta, wykorzystując słabość Virtudes, zmusza ją do opuszczenia Simony. Postawa Virtudes nie jest podyktowana obojętnością, lecz przytłaczającym poczuciem bezsilności i strachem przed ewentualnymi konsekwencjami. Taka decyzja doprowadza do dramatycznego rozstania, które z pewnością pociągnie za sobą kolejne reperkusje.

Podejrzenia Cataliny wobec Pelayo są w pełni uzasadnione. Pelayo jest zaangażowany w nielegalne procedery, w tym w handel bronią, który kamufluje produkcją dżemów. Oznacza to, że cynicznie wykorzystuje firmę Cataliny do przestępczej działalności. Co więcej, jego współpraca z Lorenzo i regularne przekazywanie mu pieniędzy wskazują, że Catalina może być jedynie pionkiem w rozbudowanej układance finansowej. Jego potajemne działania, podejrzane kontakty (jak choćby korespondencja z Cavendishem) oraz częste zniknięcia tworzą obraz człowieka o dwóch twarzach. W rezultacie Catalina zaczyna uświadamiać sobie, że miłość nie zawsze idzie w parze z uczciwością. Staje przed trudnym wyborem: pozostać lojalną wobec Pelayo czy chronić siebie i swoje przedsiębiorstwo.

Gdzie i o której oglądać odcinek 379. serialu "La Promesa"?

Hiszpańską produkcję „La promesa – pałac tajemnic” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 w TVP2. Najnowszy, 379. odcinek zostanie pokazany we wtorek, 28 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory o tej porze, mogą nadrobić wszystkie zaległe i bieżące epizody online za pośrednictwem platformy TVP VOD.

O czym opowiada serial "La Promesa" i kto w nim gra?

Wraz z coraz głębszym wnikaniem Jany w tajemnice rodziny Lujan, na jaw wychodzą kolejne intrygi i sekrety ukryte w posiadłości La Promesa. Każdy dzień to dla niej nowa próba – dziewczyna musi ukrywać swoje prawdziwe motywy, jednocześnie próbując odnaleźć się w środowisku pełnym knowań, manipulacji i napięć na linii domownicy-służba. Jej więź z Manuelem dodatkowo komplikuje sprawy, zmuszając ją do trudnego wyboru między pragnieniem zemsty a rodzącą się miłością. W międzyczasie napięcie w pałacu sięga zenitu, a kolejne incydenty sugerują, że prawda, której tak usilnie szuka, może okazać się znacznie bardziej wstrząsająca, niż początkowo zakładała.

W obsadzie serialu znaleźli się:

Ana Garcés w roli Jany Expósito

Eva Martín w roli Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro w roli Alonso de Luján

Arturo Sancho w roli Manuela Luján Ezquerdo

María Castro w roli Píi Adarre

Joaquín Climent w roli Rómula Baeza

Antonio Velázquez w roli Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval w roli Simony Martínez

Teresa Quintero w roli Candeli García

Carmen Asecas w roli Cataliny Luján

Paula Losada w roli Jimeny

Alicia Bercán w roli Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González w roli Juana Ezquerdo

Marga Martínez w roli Petry Arcos

Enrique Fortún w roli Lope Ruiza

Sara Molina w roli Maríi Fernández

Laura Simón w roli Loli Montoro

Rafa de Vera w roli Conrada Funesa