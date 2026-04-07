Panna młoda, odcinek 76: Cihan dostaje groźby śmierci, a wokół Hancer zaciska się pętla

Streszczenie 76. odcinka "Panna młoda" Data emisji i opis fabuły

Telewizja Polska postawiła na kolejną głośną produkcję znad Bosforu. Wyczekiwany serial "Panna młoda" zadebiutował w rodzimej Turcji w 2024 roku, a polska publiczność może go śledzić od 20 stycznia 2026 roku. W ramówce stacji zajął on zaszczytne miejsce po zakończonej niedawno "Miłości i nadziei". Przyjrzyjmy się, jakie dramatyczne i miłosne zawirowania przygotowali scenarzyści w najnowszej odsłonie telewizyjnego formatu.

Zbliżający się seans, zaplanowany na wtorek 21 kwietnia 2026 roku, dostarczy widzom ogromnych wrażeń. Cihan znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie po bezpośrednich groźbach ze strony bezwzględnego Nusreta. Z kolei przebiegła Mukadder ukuje plan, by na dobre pozbyć się Hancer z luksusowej rezydencji. W tym samym czasie zagubiona Derya nie będzie w stanie ustalić miejsca pobytu Cemila. Pomiędzy napięciami znajdzie się też czas na romantyczny akcent, gdyż Cihan porwie Hancer na zmysłowe śniadanie na plaży. Natomiast w głowie Beyzy zrodzi się wyjątkowo szalona idea.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

Finał serialu Panna młoda. Ile odcinków liczy turecka produkcja?

Sympatycy formatu muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ czeka ich prawdziwy maraton przed telewizorami. Na obecnym etapie nakręcono trzy pełne sezony, które zamykają się w imponującej liczbie aż 325 epizodów. Z uwagi na to, że w ojczystym kraju pojedyncza odsłona trwa blisko dwie godziny, polscy dystrybutorzy tną materiał na krótsze części, co niemal podwaja ich końcową ilość. Należy też wziąć pod uwagę, że ekipa telewizyjna cały czas pracuje na planie, dlatego ostateczny wymiar projektu pozostaje niewiadomą. Bez cienia wątpliwości pożegnanie z Hançer oraz Cihanem w Polsce nastąpi dopiero za ładnych parę lat.

22

Obsada serialu Panna młoda. Jacy aktorzy wcielają się w głównych bohaterów?

W centrum wydarzeń brylują utalentowani artyści, wokół których obraca się cała opowieść. Postać osieroconej Hançer brawurowo kreuje Talya Çelebi, a obok niej występuje Türkseve jako charyzmatyczny Cihan. Twórcy zaangażowali również wielu innych utalentowanych odtwórców, którzy napędzają akcję tej uwielbianej produkcji.

Can Tarakçı jako serialowy Cemil.

Betigül Ceylan, która portretuje Mukadder Develioglu.

Günnur Adıgüzel występująca jako Gülsüm.

Elif Çapkin kreująca postać o imieniu Yonca.

Ceren Yuksekkaya, która wciela się w Deryę.

Sidal Damar budująca rolę Sinem.

Günes Ebrar Özgül zjawiająca się na ekranie jako Mine.

Türker Kantar zaangażowany jako Emir.

Çisel Kuskan, która daje twarz Beyzie.

Derya Deniz Değirmenci zamykająca stawkę jako Yasemin.

