Panna młoda, odcinek 58: Hancer na cmentarzu pozna tajemnicę śmierci brata Cihana! Tylko jego matka wie, że Metin żyje - ZDJĘCIA

Nowy etap w relacji Hancer i Cihana w "Panna młoda"

W 58. odcinku serialu "Panna młoda" widzowie będą świadkami kolejnego przełomu w relacji Hancer i Cihana. Po dramatycznych wydarzeniach związanych z porwaniem i zaręczynami, które miały miejsce w domu brata Hancer, Cemila, biznesmenowi uda się przekonać żonę do powrotu do posiadłości Develioglu. Para nie zamieszka jednak w rezydencji matki Cihana, Mukadder. Wrócą do starego domu, który kobieta przygotowała specjalnie dla synowej, mając nadzieję na szybkie pojawienie się wnuka.

Zanim jednak przekroczą próg willi, Cihan zabierze Hancer w wyjątkowe miejsce prosto z domu jej brata. Biznesmen tajemniczo zapowie, że chce, aby kogoś poznała. Zaskoczona kobieta trafi na cmentarz, gdzie zatrzymają się przed grobem Metina Develioglu. To starszy brat Cihana, mąż Sinem i ojciec Mine, którego rzekoma tragiczna śmierć wstrząsnęła całą rodziną przed kilkoma laty.

Cihan ujawni Hancer okoliczności śmierci Metina w 58 odcinku "Panna młoda"

Stojąc nad grobem brata, w 58 odcinku "Panna młoda" głęboko poruszony Cihan opowie Hancer o wyjątkowej więzi, jaka go łączyła z Metinem i okolicznościach jego śmierci. Mężczyzna nie jest jednak świadomy, że cała historia to mistyfikacja. Metin w rzeczywistości żyje. Jego wypadek i śmierć zostały sfingowane przez Mukadder, która w ten sposób pozbyła się niewygodnego syna, zamykając go w szpitalu psychiatrycznym.

Widzowie dowiedzą się o tym podłym czynie wyrodnej matki dopiero w późniejszych odcinkach telenoweli "Panna młoda".

- Przyprowadziłem cię do swego brata... Spoczywa tu także mój ojciec. Byli mi najbliżsi. Brat był dla mnie wzorem. Nauczył mnie wszystkiego. Mówił mi, że trzeba być sprawiedliwym i prawym. I nigdy się nie poddawać. Jednak nie zdołałem zapobiec jego śmierci. Nigdy nie zapomnę, jak ostatni raz wyszedł z domu. Żałuję, że posłuchałem matki. Gdybym nie pozwolił mu wsiąść do samochodu, może Mine nie straciłaby ojca, a Sinem męża... Zginął w wypadku. Nie odwrócę tego, co się stało. Los tak chciał. Rana po tej stracie nigdy się nie zagoi... - Na pewno trudno pogodzić się z jego nieobecnością... - odpowie poruszona Hancer. - Tak, ale życie toczy się dalej. Gdy go naśladuję, robię to, czego on nie zdążył, czuję,że żyje w moim sercu i to daje mi siłę. Rozumiesz teraz, dlaczego chcę mieć syna? - Nie wiedziałam o tym... - Mówisz, że jestem oschły, surowy, a nawet podły. Jednak robię to wszystko, by nie zboczyć ze swojej drogi. Jak widziesz, mam dług wobec rodziny, brata, matki. Spóźniłem się z jego spłatą. Nie zaznam spokoju, dopóki nie wyrównam rachunków - zapowie Cihan żonie.

Obsada serialu "Panna młoda". Poznaj aktorów

W głównych bohaterów tureckiej telenoweli wcielają się Talya Celebi (Hancer) oraz Cenay Turksever (Cihan). Na ekranie towarzyszy im plejada aktorów, tworzących zróżnicowaną i intrygującą galerię postaci.

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma turecki hit "Panna młoda"?

Telenowela "Panna młoda" okazała się ogromnym sukcesem w Turcji, co zaowocowało produkcją aż trzech sezonów. Liczba wyemitowanych odcinków przekroczyła już 390, a twórcy wciąż pracują nad nowymi. W Polsce stacja telewizyjna zaplanowała na razie emisję dwóch pierwszych sezonów, co daje łącznie 320 odcinków pełnych emocji i zwrotów akcji.